El DOJ inicia una investigación sobre las protestas violentas en Berkeley durante un evento de Turning Point USA

La pesquisa, impulsada por la División de Derechos Civiles del DOJ, se centra en preocupaciones sobre la seguridad en el campus y la supuesta impunidad de grupos como Antifa en California.

La secretaria del DOJ, Pam Bondi (Archivo)LENIN NOLLY/SIPA / Cordon Press

El Departamento de Justicia (DOJ) anunció una investigación sobre las protestas que estallaron en la Universidad de California, Berkeley (UC Berkeley), tras los arrestos ocurridos durante un evento organizado por Turning Point USA, un grupo conservador.

La pesquisa, impulsada por la División de Derechos Civiles del DOJ, se centra en preocupaciones sobre la seguridad en el campus y la supuesta impunidad de grupos como Antifa en California.

El lunes por la noche, cientos de manifestantes se congregaron fuera del Zellerbach Hall, donde se llevaba a cabo la parada final de la gira "This Is the Turning Point" de Turning Point USA. 

El evento, que atrajo a estudiantes y miembros de la comunidad opuestos a las posturas conservadoras del grupo, derivó en enfrentamientos violentos con la policía. Según reportes locales, al menos cuatro personas fueron arrestadas por altercados, incluyendo el uso de bombas de humo y barricadas improvisadas, según reseña The Hill.

Los protestantes, muchos con el rostro cubierto, gritaban consignas contra el fascismo, el nazismo y el presidente Donald Trump, mientras que los asistentes al evento denunciaron acoso y agresiones.

Por su parte, Harmeet Dhillon, fiscal general adjunta a cargo de la División de Derechos Civiles del DOJ, hizo el anuncio el martes en X respondiendo a publicaciones que describían el incidente como una "zona de guerra" provocada por Antifa. "Vimos todo esto en Berkeley en 2017. @UCBerkeley fue demandada y llegó a un acuerdo", escribió Dhillon.

En otra publicación, agregó: "El departamento investigará lo sucedido aquí, y veo varios problemas de grave preocupación con respecto a la seguridad del campus y local, y la capacidad de Antifa para operar con impunidad en California".

Sobre el violento incidente

El incidente ocurre dos meses después del asesinato del cofundador de Turning Point USA, Charlie Kirk, durante un evento en Utah, lo que ha intensificado las tensiones en torno a las actividades del grupo en campus universitarios. 

