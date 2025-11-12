El DOJ inicia una investigación sobre las protestas violentas en Berkeley durante un evento de Turning Point USA

Publicado por Agustina Blanco 11 de noviembre, 2025

El Departamento de Justicia (DOJ) anunció una investigación sobre las protestas que estallaron en la Universidad de California, Berkeley (UC Berkeley), tras los arrestos ocurridos durante un evento organizado por Turning Point USA, un grupo conservador.

La pesquisa, impulsada por la División de Derechos Civiles del DOJ, se centra en preocupaciones sobre la seguridad en el campus y la supuesta impunidad de grupos como Antifa en California.

El lunes por la noche, cientos de manifestantes se congregaron fuera del Zellerbach Hall, donde se llevaba a cabo la parada final de la gira "This Is the Turning Point" de Turning Point USA.

El evento, que atrajo a estudiantes y miembros de la comunidad opuestos a las posturas conservadoras del grupo, derivó en enfrentamientos violentos con la policía. Según reportes locales, al menos cuatro personas fueron arrestadas por altercados, incluyendo el uso de bombas de humo y barricadas improvisadas, según reseña The Hill.

Los protestantes, muchos con el rostro cubierto, gritaban consignas contra el fascismo, el nazismo y el presidente Donald Trump, mientras que los asistentes al evento denunciaron acoso y agresiones.

Por su parte, Harmeet Dhillon, fiscal general adjunta a cargo de la División de Derechos Civiles del DOJ, hizo el anuncio el martes en X respondiendo a publicaciones que describían el incidente como una "zona de guerra" provocada por Antifa. "Vimos todo esto en Berkeley en 2017. @UCBerkeley fue demandada y llegó a un acuerdo", escribió Dhillon.

We saw all of this at Berkeley back in 2017. @UCBerkeley was sued, and settled the case.



The @CivilRights will investigate what happened here, and I see several issues of serious concern regarding campus and local security and Antifa’s ability to operate with impunity in CA. https://t.co/aN7JzouXwl — AAGHarmeetDhillon (@AAGDhillon) November 11, 2025

En otra publicación, agregó: "El departamento investigará lo sucedido aquí, y veo varios problemas de grave preocupación con respecto a la seguridad del campus y local, y la capacidad de Antifa para operar con impunidad en California".