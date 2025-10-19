Encuesta: los estadounidenses apoyan la designación terrorista de Antifa

La policía se enfrenta a radicales de Antifa en Portland en una foto de archivo AFP.

(The Center Square) - Más votantes estadounidenses apoyan la decisión del presidente Donald Trump de designar a Antifa como organización terrorista que los que no lo hacen, según una nueva encuesta.

La encuesta de Center Square Voters' Voice muestra que el 49% de los votantes estadounidenses apoya la designación frente al 30% que se opone a la medida, mientras que el 21% no está seguro.

De forma abrumadora, los republicanos apoyan la designación con un 80% de aprobación. Eso frente a sólo un 20% de demócratas que sí lo hacen. Sólo el 7% de los republicanos se opone a la designación, frente al 53% de los demócratas.

El presidente designó al grupo organización terrorista nacional el mes pasado después de que The Center Square le preguntara si estaba considerando designar al grupo tras un aumento de la violencia política, concretamente el asesinato del activista conservador Charlie Kirk..

Desde la designación, la administración ha destacado casos de violencia de los que dicen que son responsables los grupos Antifa, incluidos varios ataques contra agentes e instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

La Casa Blanca organizó recientemente una mesa redonda con una docena de periodistas independientes que dicen haber sido atacados por miembros de Antifa.

El jueves, el Departamento de Justicia anunció que se han presentado cargos por terrorismo contra los sospechosos del ataque perpetrado en julio contra una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Texas.

El director del FBI, Kash Patel, hizo el anuncio el jueves, señalando que es una primicia para el DOJ.

"Primera vez en la historia: el FBI arrestó a extremistas violentos anarquistas alineados con Antifa y se han presentado cargos de terrorismo por el ataque al ICE de Prairieland del 4 de julio en Texas", publicó Patel en X. "Bajo las nuevas autoridades del presidente Trump, hemos hecho más de 20 arrestos. Nadie consigue dañar a las fuerzas de la ley. No en mi guardia".

En la designación oficial, la Casa Blanca describe a Antifa como una "empresa militarista y anarquista que llama explícitamente al derrocamiento del Gobierno de los Estados Unidos, las autoridades policiales y nuestro sistema de leyes." La designación añadió que Antifa utiliza "medios ilegales" para llevar a cabo "violencia y terrorismo en todo el país" para lograr sus objetivos.

La Casa Blanca citó "esfuerzos coordinados" para "obstruir" la aplicación de la ley federal, específicamente las operaciones de aplicación de la ley de inmigración a través de "disturbios organizados" y "asaltos violentos", incluido el doxing, que ha llevado a muchos funcionarios de inmigración a enmascarar sus rostros como protección.

"Antifa recluta, entrena y radicaliza a jóvenes estadounidenses para que participen en esta violencia y en la supresión de la actividad política, y luego emplea medios y mecanismos elaborados para ocultar las identidades de sus operativos, ocultar sus fuentes de financiación y sus operaciones en un esfuerzo por frustrar la aplicación de la ley, y reclutar miembros adicionales", según la designación oficial. "Las personas asociadas a Antifa y que actúan en su nombre se coordinan además con otras organizaciones y entidades con el fin de difundir, fomentar y promover la violencia política y reprimir la expresión política lícita. Este esfuerzo organizado diseñado para lograr objetivos políticos mediante la coerción y la intimidación es terrorismo doméstico."

La designación permite a las fuerzas del orden utilizar recursos federales para investigar y"desmantelar" "acciones terroristas" atribuidas al grupo o a cualquiera que "afirme actuar en nombre" del grupo. Además, permitirá al Gobierno federal investigar y procesar a los responsables de la financiación.

El presidente pidió al secretario de Estado Marco Rubio que amplíe la designación de Antifa como organización terrorista extranjera después de que The Center Square planteara la cuestión durante la mesa redonda en la Casa Blanca.

La encuesta Center Square Voters' Voice fue realizada por Noble Predictive Insights entre el 2 y el 6 de octubre de 2025. La muestra de la encuesta incluyó a 2.565 encuestados, de los cuales 978 eran republicanos, 948 demócratas y 639 independientes, de los cuales 262 no se inclinaban por ninguno de los partidos principales, a los que Noble Predictive se refiere como independientes que, cuando se les preguntó si se inclinaban por uno de los partidos principales, eligieron ninguno.

La encuesta ponderó cada partido -republicanos, demócratas y verdaderos independientes- de forma independiente. Tiene un margen de error de +/-2,0%.

