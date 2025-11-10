La Corte Suprema aceptó escuchar un caso clave que podría definir el futuro de voto por correo en más de 15 estados

Publicado por Joaquín Núñez 10 de noviembre, 2025

La Corte Suprema de Justicia aceptó escuchar un caso que podría definir las futuras elecciones en múltiples jurisdicciones. En concreto, tiene que ver con la legalidad de contar votos por correo que lleguen después del día de las elecciones, una práctica que actualmente ocurre en al menos 18 estados. Entre ellos están Pensilvania, California, Ohio e Illinois.

En este caso, Watson v. Republican National Committee, los jueces deberán determinar el alcance de la frase "día de elecciones", dado que en muchos estados está permitido contabilizar papeletas selladas y enviadas antes del día de las elecciones y recibidas unos días después. La polémica se desprende de Misisipi, donde la ley permite que sean recibidas hasta cinco días hábiles después.

"El Comité Nacional Republicano impugnó las normas sobre el voto por correo de Misisipi, argumentando que la intención del Congreso era que la votación se celebrara en una única jornada electoral y que permitir que los votos llegaran días después y se siguieran contando socavaba la integridad de las elecciones y la confianza del público en el voto", explicaron desde The New York Times.

Del otro lado, Misisipi argumentó que el Congreso solo fijó una fecha límite para la emisión de votos, no para la recepción de los mismos. El apellido Watson en este caso tiene que ver con el secretario de Estado local, Michael Watson.

En cuanto a la cronología del caso, comenzó en 2024 cuando el Comité Nacional Republicano, el Partido Republicano de Mississippi, el Partido Libertario de Mississippi y un votante local impugnaron mediante demandas la ley estatal del voto por correo. Su argumento era que las leyes federales sobre el día de las elecciones exigen que las papeletas sean recibidas por los funcionarios estatales antes del día de las elecciones.

Inicialmente, una jueza federal falló a favor del estado, pero su decisión fue revocada por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, que falló posteriormente a favor del RNC. En este contexto, la Corte Suprema decidió aceptar un caso que podría tener implicancias en varios estados.

"Durante más de 150 años después de la promulgación de la primera ley sobre el día de las elecciones, los estados cumplieron con el mandato del Congreso al garantizar que las urnas se cerraran el día de las elecciones establecido por el Gobierno federal. Salvo contadas excepciones, los estados exigían que las papeletas fueran recibidas por los funcionarios electorales antes del día de las elecciones. Sin embargo, recientemente, un número cada vez mayor de estados, entre ellos Misisipi, se han desviado de esa práctica al permitir que al menos algunas papeletas se reciban después del día de las elecciones", escribió el RNC en su escrito ante el máximo tribunal del país.

Actualmente, son muchos los estados en donde es legal que los centros de votación reciban papeletas emitidas antes del día de las elecciones mucho tiempo después. Algunos de los casos más emblemáticos son Illinois (hasta catorce días después), California (hasta siete días hábiles después) y Nueva York (hasta seis días hábiles después).