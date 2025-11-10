La Corte Suprema rechaza el recurso para anular la sentencia que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo

Publicado por Natalia Mittelstadt 10 de noviembre, 2025

El Tribunal Supremo ha rechazado este lunes un caso para anular su sentencia de 2015 sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo.

La ex secretaria del condado de Kentucky Kim Davis pidió a los magistrados del Supremo que anularan la histórica sentencia Obergefell contra Hodges después de que un jurado concediera una indemnización por daños y perjuicios a una pareja del mismo sexo a la que Davis se negó a expedir una licencia matrimonial, informó el medio The Hill.

"El Tribunal puede y debe enmendar este error", escribieron los abogados de Davis en los documentos judiciales.

Los magistrados rechazaron admitir a trámite el recurso de Davis en una breve orden, junto con otras docenas de peticiones.

Davis había planteado objeciones religiosas a la expedición de licencias matrimoniales a parejas del mismo sexo tras la sentencia Obergefell. David Ermold y David Moore eran una pareja a la que Davis se negó a expedir una licencia matrimonial, lo que dio lugar a la demanda de ambos contra ella. Se determinó que había incumplido la orden de un juez en otro caso, que la obligaba a expedir licencias.

El caso acabó con Davis encarcelada durante cinco días, y la pareja obtuvo su licencia. Entonces, Kentucky aprobó una ley que permitía a los secretarios judiciales no firmar los certificados de matrimonio.

Después de que un jurado concediera a la pareja 100.000 dólares por daños emocionales y 260.000 dólares en honorarios de abogados, Davis siguió luchando en los tribunales. Su apelación argumentó que ella tiene una defensa religiosa privada de la Primera Enmienda contra la indemnización, a pesar de actuar como funcionaria del gobierno.

Davis también solicitó anular Obergefell, argumentando que todo el pleito caería si los jueces lo hacían.

Según la pareja, el esfuerzo no fue presentado correctamente ante el Tribunal Supremo, y argumentaron que Davis había renunciado al argumento anteriormente en el litigio.

"El Tribunal debería obligarla a cumplir esa representación", escribieron los abogados de la pareja. "Llegar a la cuestión de si anular Obergefell en el contexto de este caso también requeriría que el Tribunal decidiera primero cuestiones espinosas sobre cómo tal fallo afectaría a la responsabilidad de Davis."

