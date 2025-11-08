Thune asegura que ningún senador abandonará Washington y sesionarán sin interrupciones hasta alcanzar el fin al cierre del gobierno

Publicado por Agustina Blanco 8 de noviembre, 2025

El líder de la mayoría del Senado, John Thune (R-S.D.), aseguró este sábado que los senadores no abandonarán Washington hasta alcanzar un pacto que ponga fin al cierre del gobierno, que ya suma 39 días sin resolución.

En declaraciones a la prensa, Thune confirmó que la cámara alta sesionará sin interrupciones, incluso durante el fin de semana largo por el Día de los Veteranos, originalmente programado como receso.

Cuando se le preguntó si los legisladores se quedarían en la capital hasta lograr un acuerdo, el líder republicano respondió afirmativamente, según reporta The Hill. La sesión extraordinaria del sábado se convocó tras un viernes de giros inesperados en las negociaciones.

Los demócratas presentaron el viernes una propuesta que incluía una extensión de un año para los subsidios mejorados de salud —cuyo vencimiento está fijado para finales de diciembre—, junto con una resolución continua de financiamiento sin modificaciones y un paquete de tres proyectos de ley de gastos anuales, conocido como “minibus”.

Los republicanos rechazaron de inmediato esa oferta, aunque un grupo bipartidista mantuvo conversaciones durante la madrugada.

Sin embargo, Thune calificó esas charlas nocturnas como “positivas” y enfatizó que el objetivo inmediato es publicar el texto del minibus para someterlo a votación, idealmente este mismo fin de semana. “Estamos cerca de tenerlo listo”, dijo el líder republicano, quien ha estado en contacto directo con miembros del Comité de Asignaciones.

“Idealmente, sería estupendo poder votarlo hoy mismo, pero necesitamos… los votos suficientes para aprobarlo”, agregó, según The Hill.

No hay plazos concretos, pero…



Sobre plazos concretos, Thune evitó comprometerse: “No tengo nada concreto que decirles en cuanto a un plazo, excepto que ese texto tiene que salir a la luz y luego tenemos que esperar conseguir los votos necesarios”.

El senador Markwayne Mullin (R-Okla.) reveló, sin embargo, que dentro de la conferencia republicana existe consenso en torno a una fecha límite del 30 de enero para la resolución de financiamiento provisional.

Previo a la iniciativa demócrata de incluir la prórroga de los créditos fiscales, las negociaciones giraban en torno a una nueva resolución continua, un proyecto de ley suplementario y la votación separada para extender dichos créditos.

Thune ha reiterado que puede garantizar a los demócratas un proceso transparente, pero no un resultado que asegure la aprobación de la extensión de los subsidios.