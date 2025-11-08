Victoria judicial para dos adolescentes de Oregón tras protestar contra un atleta trans en competiciones femeninas

Publicado por Agustina Blanco 7 de noviembre, 2025

Las adolescentes de Oregón, Alexa Anderson y Reese Eckard, lograron una victoria preliminar en su demanda contra la Asociación de Actividades Escolares de Oregón (OSAA).

Las jóvenes, que se bajaron del podio de medallas en mayo durante una ceremonia de atletismo para protestar contra la presencia de un atleta transgénero, argumentan que la OSAA violó sus derechos protegidos por la Primera Enmienda al excluirlas de fotos oficiales y retenerles sus medallas.

¿Qué pasó?



El incidente ocurrió el 31 de mayo en el Campeonato Estatal de Pista y Campo de Oregón, donde Anderson y Eckard, de las escuelas secundarias Tigard y Sherwood respectivamente, obtuvieron el tercer y cuarto lugar en salto de altura femenino.

Ambas decidieron no compartir el podio con un competidor transgénero que empató en quinto lugar, un acto de protesta silenciosa que se volvió viral en redes sociales. Según la demanda, funcionarios de la OSAA las obligaron a apartarse del podio para evitar que aparecieran en las fotografías oficiales y les negaron la entrega de sus medallas ganadas legítimamente, de acuerdo con Fox News.

La demanda, presentada por el America First Policy Institute (AFPI), alega que esta represalia constituye una violación directa de la libertad de expresión. Un punto clave es la supuesta inconsistencia de la OSAA: mientras permite y promueve mensajes de protesta como Black Lives Matter y el orgullo LGBTQ en eventos deportivos, castigó a Anderson y Eckard por expresar una visión opuesta sobre la equidad en el deporte femenino.

La decisión judicial



En su decisión, la jueza de la Corte de Distrito de EEUU, Youlee Yim You, denegó la moción de la OSAA para eliminar una porción crítica de la demanda presentada por las adolescentes Anderson y Eckard.

El fallo obliga a la liga a defender en la corte qué tipos de discurso político tolera, lo que podría exponer patrones de discriminación selectiva en sus políticas.

En un comunicado proporcionado a Fox News, Anderson criticó duramente a la OSAA por intentar minimizar su historial de permisividad con otros mensajes. "No me sorprende que OSAA pensara que su comportamiento pasado no importaba, ni que el juez no estuviera de acuerdo. Ese es el problema con los prejuicios: los peores infractores son los que no pueden ver su propio comportamiento por lo que es", declaró la joven atleta.

El AFPI, que representa a las demandantes, celebró el fallo como un avance significativo para los derechos constitucionales. "Esto puede parecer una pequeña victoria procesal, pero en realidad es una gran victoria. Cada vez que un juez se niega a permitir que funcionarios o instituciones gubernamentales silencien a las mujeres por decir la verdad, es una victoria para la Primera Enmienda y para el sentido común", afirmaron en un comunicado al medio.

Además, agregaron: "Cuando la OSAA celebra con orgullo causas como BLM y el Mes del Orgullo, pero luego castiga a nuestros demandantes por expresar una creencia diferente, igualmente protegida, pone de manifiesto la hipocresía que subyace a sus acciones. La Constitución no permite que los funcionarios públicos decidan qué puntos de vista son aceptables. Y la sentencia de hoy reafirma esa verdad”.

Anderson también reflexionó sobre el impacto a largo plazo de su lucha. "Creo que la lucha por los derechos de las mujeres en el deporte para que tengan un entorno seguro y justo será una lucha en la que participaremos durante años, tal vez incluso durante toda nuestra vida. Y vale muchísimo la pena si podemos ayudar a todas estas chicas a tener un entorno seguro y justo", dijo.