Trump afirma que los republicanos nunca perderían elecciones si se elimina la obstrucción parlamentaria en el Senado

Publicado por Sabrina Martin 7 de noviembre, 2025

El presidente Donald Trump pidió este viernes a los republicanos en el Senado que eliminen la obstrucción parlamentaria, el procedimiento que exige al menos 60 votos para aprobar la mayoría de los proyectos de ley. Durante declaraciones a periodistas, Trump aseguró que el cambio permitiría al partido aprobar rápidamente su agenda y fortalecer su posición electoral.

El mandatario explicó que eliminar la obstrucción parlamentaria permitiría al Partido Republicano avanzar con rapidez en su agenda legislativa, mencionando temas como la identificación de votantes, las restricciones al voto por correo y la política migratoria.

“Los demócratas lo harán, así que si los demócratas van a hacerlo, digo que los republicanos deberíamos hacerlo antes de que tengan la oportunidad”, afirmó. “Si lo hacemos, nunca perderemos las elecciones de mitad de mandato ni las elecciones generales, porque habremos logrado tantas cosas diferentes para nuestra gente, para el país, que sería imposible perder unas elecciones”.

División dentro del Senado republicano

Aunque algunos senadores han mostrado apertura a la propuesta, la iniciativa de Trump divide a la bancada republicana.

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune (R-S.D.), señaló el jueves que no existen los votos suficientes para eliminar la regla. Sin embargo, figuras como Jim Banks (Ind.), Roger Marshall (Kan.) y Tommy Tuberville (Ala.) han mostrado más receptivas en los últimos días a la idea de avanzar en esa dirección.

Por otro lado, senadores influyentes como Thom Tillis (N.C.), Mitch McConnell (Ky.), Ted Cruz (Texas) y Lisa Murkowski (Alaska) han expresado su rechazo, advirtiendo que eliminar el procedimiento podría sentar un precedente riesgoso si los demócratas vuelven a tener el control del Senado.