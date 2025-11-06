Trump celebra el aniversario de las presidenciales: "Estados Unidos ha vuelto"

Publicado por Santiago Ospital 6 de noviembre, 2025

Donald Trump celebró un año desde las elecciones que le volvieron a abrir las puertas de la Casa Blanca, "una de las mayores victorias presidenciales de la historia".

Tras asegurar en una publicación que era "un gran honor representar a nuestro país", afirmó que tras un año de gestión la economía está "en auge". "Los costes están bajando considerablemente", sostuvo y señaló que "el objetivo" es "la asequibilidad".

Trump acompañó aquel mensaje en su perfil de Truth Social con varios videos de las elecciones:

En una serie de varios videos hablando frente a un atril con el sello presidencial, el republicano destacó haber ganado "los siete estados indecisos", así como el voto popular. "Los 50 estados se inclinaron hacia el Partido Republicano", aseguró, "por primera vez en la historia". También se imaginó qué hubiese ocurrido si perdía:

"Otros 20 millones de ilegales habrían cruzado nuestras fronteras durante el último año, habría sido un desastre, los precios de la energía se habrían disparado, la inflación estaría en el 9%, 10%, 12%, 15%, 20%, quién sabe", enumeró entre otras. "Afortunadamente, ganamos".

"Es realmente difícil de creer, pero piénsenlo: hace un año todavía estábamos en plena campaña presidencial, ¿lo pueden creer?", sostuvo el presidente en otro video. "Parece que han pasado diez años, ya que hemos hecho mucho, realmente hemos hecho mucho".

"Estados Unidos ha vuelto, Estados Unidos es respetado como quizás nunca antes. Nuestra economía está en auge, nuestra frontera es segura y nuestro país está preparado para la grandeza", dijo también. "Lo estamos haciendo mejor de lo que nadie hubiera imaginado y ningún presidente se ha acercado siquiera a lo que hemos logrado en nueve meses".

Trump también se hizo eco de su victoria electoral en las presidenciales en el American Business Forum en Miami, vinculándolo a la jornada electoral de esta semana en que resultaron mayormente victoriosos los demócratas:

"El 5 de noviembre de 2025, el pueblo estadounidense recuperó nuestro Gobierno, restauramos nuestra soberanía... Anoche perdimos un poco de soberanía en Nueva York, pero nos ocuparemos de ello, no se preocupen".

"Promesa hecha, promesa cumplida"

La Casa Blanca se sumó a las celebraciones, al igual que el presidente tanto recordando la victoria como enfocándose en las medidas tomadas desde entonces.

"Feliz aniversario al colapso de la izquierda", publicaron desde la cuenta oficial, "Seguimos CELEBRANDO".

También publicaron una lista de "promesas hechas, promesas cumplidas" en los diez meses de la Administración Trump, incluyendo promesas de cerrar la frontera, de llevar adelante la "mayor operación de deportación en la historia de nuestro país", así como reducir la inflación, recortar impuestos y "restaurar la paz a través de la fuerza".

El gabinete entero se sumó a la campaña de festejo, con el mensaje "hace un año". "Hoy hace un año, el pueblo estadounidense votó para recuperar su salud", escribió el secretario de Salud, Kennedy Jr, asegurando que durante este tiempo su secretaría había "logrado victorias MAGA históricas".

Por su parte, la secretaria de Educación, Linda McMahon afirmó que "hace un año", "el pueblo estadounidense eligió de manera rotunda restaurar la grandeza de Estados Unidos". "Esto comienza con devolverle la educación a los estados para empoderar a los estudiantes, los profesores y las familias, y no a los burócratas de Washington DC".

"Durante el último año, hemos luchado codo con codo por las personas que alimentan, construyen y sostienen esta nación", publicó la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, mientras que su par de Energía, Chris Wright, sostuvo que desde entonces el "espíritu estadounidense" había "renacido", y "el dominio energético" era "indiscutible".

"Hace un año, @POTUS recibió el encargo de restaurar la grandeza de nuestro país", sostuvo el secretario de Estado, Marco Rubio. "Desde que asumió el cargo, ha negociado ocho acuerdos de paz y ha defendido nuestros valores de América Primero a nivel mundial.

"Gracias a su liderazgo, ya no somos el hazmerreír, sino el país más atractivo del mundo", añadió.

Bessent saca a relucir los resultados económicos

Uno de los que más se explayó fue el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El secretario aseguró que desde el mismo día de la inauguración presidencial, "expertos del mercado y algunos que se hacen llamar especialistas han intentado continuamente socavar a la Administración mediante retórica negativa y alarmismo, promoviendo narrativas como que Estados Unidos estará a la venta".

"Desde ese día, han estado completamente equivocados", refutó.

"Gracias a la Gran y Maravillosa Ley, los ingresos por aranceles y la menor inflación, el S&P 500 se sitúa cerca de máximos históricos", sostuvo y agregó que "la rentabilidad total del mercado del Tesoro de EEUU en lo que va de año es del 6 % (su mejor año desde 2020 y el mejor de todos los mercados de bonos desarrollados este año)".

Comparó, asimismo, los resultados de Estados Unidos con los de otros países:

"La prima a plazo a 10 años de EEUU se mantiene prácticamente sin cambios, mientras que las primas a plazo en otros mercados de bonos están aumentando. La reducción de los costes de financiación del Tesoro se traduce en una reducción de los costes de financiación de las empresas, de los tipos hipotecarios y de los pagos de los automóviles para los estadounidenses. El mercado del Tesoro de EEUU es el más profundo y líquido del mundo, y así lo demuestra".