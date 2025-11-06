Trump lanza un dardo a los republicanos tras las derrotas del 4 de noviembre: "Si quieren ganar elecciones, tienen que hablar de los hechos"
Tras los reveses electorales en Virginia, Nueva Jersey y Nueva York, el presidente instó al Partido Republicano a centrar su mensaje en los logros económicos y los avances de su Administración.
Este miércoles, el presidente Donald Trump dejó entrever una crítica hacia los republicanos por no haber destacado los logros de su gestión durante las campañas, al afirmar que es “muy fácil ganar elecciones cuando se habla de los hechos”, tras las derrotas que sufrió el partido el martes.
“Les digo a los republicanos: si quieren ganar elecciones, tienen que hablar de los hechos”, comentó el mandatario.
El mensaje de Trump al partido
Durante su intervención en el Foro Empresarial Estadounidense en Miami, Trump subrayó la importancia de comunicar los avances económicos y las cifras positivas que ha registrado el país en los últimos meses. Destacó que el empleo, el crecimiento y el fortalecimiento de la industria son hechos concretos que deberían ocupar un lugar central en la estrategia política de los candidatos republicanos.
El presidente aprovechó el evento para destacar los resultados que atribuye a su Administración, como la creación de 1,9 millones de empleos y la salida de 600.000 estadounidenses del programa de asistencia alimentaria SNAP, cifras que, dijo, reflejan el impulso de la clase trabajadora durante su mandato.
“Hace un año éramos un país muerto. Ahora somos uno de los países más dinámicos del mundo”, afirmó. Y añadió: “Son cosas de las que hay que hablar. No suceden por sí solas, hay que contarlas. Es maravilloso hacerlas, pero si la gente no habla de ellas, entonces no se puede obtener un buen resultado en las elecciones”.
Sus comentarios llegaron un día después de que los republicanos perdieran elecciones clave en Virginia, Nueva Jersey y la ciudad de Nueva York, resultados que encendieron el debate interno sobre la estrategia del partido.
“Nos ocuparemos de eso”
Las palabras del presidente reflejaron el ánimo de un líder que, pese a los reveses locales, busca mantener la unidad y redirigir al partido hacia una estrategia basada en resultados tangibles y mensajes económicos sólidos, en lugar de ceder terreno ante el relato progresista.