Cierre histórico: Schumer rechaza por decimocuarta vez el plan republicano y extiende el cierre del gobierno a 35 días

Publicado por Agustina Blanco 4 de noviembre, 2025

El cierre del gobierno federal se convertirá en el más largo de su historia después de que los demócratas del Senado bloquearan por decimocuarta vez el intento de los republicanos para abrirlo.

La votación del martes por la mañana, que rechazó la resolución de financiación provisional aprobada por la Cámara de Representantes, igualó el récord anterior de 35 días establecido en 2019 y prácticamente garantiza que se superará ese hito antes de que termine la jornada.

La decisión surge en un contexto de creciente optimismo y agotamiento entre los legisladores de la cámara alta, donde se han intensificado las conversaciones bipartidistas.

En esa línea, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, y su caucus demócrata mantienen una posición firme: no reabrirán el gobierno sin un acuerdo inquebrantable sobre los subsidios de Obamacare que están por expirar.

Durante un discurso en el Senado, Schumer culpó directamente a los republicanos y al presidente Donald Trump por el caos en el sector de la salud, especialmente tras las notificaciones de aumentos en las primas de seguros que recibieron los estadounidenses durante el fin de semana.

"El único plan que parecen tener los republicanos para la sanidad es eliminarla y luego decirles a los trabajadores que se las arreglen solos", declaró Schumer. "Eso no es un plan de sanidad. Eso es cruel".

Sin embargo, señales de debilitamiento en la determinación demócrata emergieron el lunes, cuando un grupo de casi una docena de senadores demócratas se reunió a puerta cerrada para explorar salidas al impasse, según reseña Fox News.

De esta forma, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, expresó optimismo sobre una resolución inminente, aunque dudó de que ocurra antes de finales de esta semana. "Espero que sí [estemos cerca de un acuerdo]", respondió Thune cuando se le consultó al respecto.

Thune destacó que los republicanos han ofrecido múltiples opciones a los demócratas, incluyendo garantías de una votación sobre los subsidios o incluso sobre el proyecto de ley de Obamacare una vez reabierto el gobierno.

"Creo que hay gente que se da cuenta de que esto ya ha durado demasiado y que se ha infligido suficiente dolor al pueblo estadounidense, y que es hora de ponerle fin. Así que veremos si hay suficientes votos".

Se aproxima una fecha límite



El deadline actual del 21 de noviembre para la resolución de financiación provisional no deja suficiente margen para aprobar los proyectos de ley de gastos individuales, un objetivo clave para Thune y otros republicanos.

Muchos legisladores temen reabrir el gobierno solo para verlo cerrar nuevamente en unas semanas. En respuesta, se discuten extensiones de la resolución actual –ya sea por enmienda o un nuevo proyecto de ley– que podrían extenderse hasta diciembre o incluso enero, dando tiempo para finalizar los paquetes de gastos y evitar un masivo "megaproyecto" de fin de año. Otra opción en la mesa es un "miniproyecto" de tres leyes de gastos vinculado a esta extensión.

Estas negociaciones corren en paralelo a las discusiones sobre Obamacare, pero ninguna parte ha cedido lo suficiente para desbloquear el cierre. El senador Mike Rounds, republicano por Dakota del Sur y participante regular en las charlas bipartidistas, fue cauto al predecir el fin del impasse: "No lo sé, espero que sí". Agregó: "En resumen, pueden detener todo esto con un solo voto y retomar el trabajo de forma bipartidista”.

La senadora Lisa Murkowski, republicana por Alaska y también involucrada en las conversaciones, propuso extender los subsidios por dos años como una medida temporal. "Sería realmente muy difícil” realizar cualquier reforma en este momento, porque ya se habían publicado las tarifas de los seguros, explicó. Su idea forma parte de varias en consideración, incluyendo modificar el límite de ingresos –eliminado durante la presidencia de Joe Biden– y ajustar la contribución a la prima de bajo costo. "No hay nada totalmente novedoso de lo que todo el mundo esté hablando", dijo Murkowski. "Se trata simplemente de encontrar la combinación adecuada".

Los demócratas culpan al presidente Trump



Trump ha condicionado una reunión con Schumer y el líder de la minoría en la Cámara, Hakeem Jeffries (demócrata por Nueva York), a la reapertura del gobierno. Durante el fin de semana, el presidente exigió que los republicanos del Senado eliminen el umbral de 60 votos para la obstrucción.

Por su parte, el senador Andy Kim, criticó al presidente republicano: "Desde el 1 de octubre, Donald Trump no ha accedido a reunirse con los líderes demócratas".