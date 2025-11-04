Senadores republicanos presentan un proyecto para codificar la designación terrorista de Antifa

Publicado por Just The News / The Center Square 4 de noviembre, 2025

Más de un mes después de que Donald Trump designara a Antifa una organización terrorista nacional, un grupo de senadores está proponiendo legislación para codificar la orden ejecutiva del presidente.

El proyecto de ley Stop ANTIFA Act ha sido presentada por los senadores estadounidenses Ashley Moody, republicana por Florida, Rick Scott, republicano de Florida, y Mike Lee, republicano de Utah, que ordenaría a la Fuerza Nacional Conjunta contra el Terrorismo investigar a Antifa.

La orden ejecutiva del presidente describe al grupo como una "empresa militarista y anarquista" que aboga por el derrocamiento del Gobierno federal, especialmente contra las fuerzas del orden.

"Utiliza medios ilegales para organizar y ejecutar una campaña de violencia y terrorismo en todo el país para lograr estos objetivos. Campaña que incluye esfuerzos coordinados para obstruir la aplicación de las leyes federales a través de enfrentamientos armados con las fuerzas del orden, disturbios organizados, ataques violentos contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y doxing de rutina y otras amenazas contra figuras políticas y activistas", según la orden ejecutiva.

La orden del presidente dice que el grupo se dirige a los jóvenes estadounidenses como parte de sus esfuerzos de reclutamiento, mientras que los radicaliza y entrena para participar en "la violencia y la supresión de las actividades políticas".

Antifa "emplea medios y mecanismos elaborados para ocultar las identidades de sus operativos, ocultar sus fuentes de financiación y operaciones en un esfuerzo por frustrar la aplicación de la ley, y reclutar miembros adicionales. Las personas asociadas a Antifa y que actúan en su nombre se coordinan además con otras organizaciones y entidades con el fin de difundir, fomentar y promover la violencia política y reprimir la expresión política lícita. Este esfuerzo colectivo diseñado para lograr objetivos políticos mediante la coacción y la intimidación es terrorismo interno", añade la orden ejecutiva.

Moody se hizo eco de la orden ejecutiva del presidente, subrayando el continuo ataque del grupo a las fuerzas del orden.

"Los extremistas violentos que atacan a nuestros agentes del orden y destruyen nuestras comunidades deben rendir cuentas. Ya es hora de designar a Antifa como organización terrorista. La Ley Stop ANTIFA deja claro que la violencia organizada no tiene cabida en Estados Unidos", afirmó Moody en un comunicado de prensa.

Durante una mesa redonda sobre Antifa con periodistas independientes en la Casa Blanca el 8 de octubre, The Center Square preguntó al presidente si daría un paso más y designaría al grupo organización terrorista extranjera, a lo que el presidente respondió: "Hagámoslo".

Aunque el presidente indicó al secretario de Estado, Marco Rubio, que "se encargue de ello", el grupo aún no ha sido designado oficialmente organización terrorista extranjera.

© Just The News