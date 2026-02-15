Cinco países europeos acusan a Rusia de envenenar al líder opositor Alexéi Navalni

Publicado por Williams Perdomo 15 de febrero, 2026

Cinco países europeos, entre ellos Gran Bretaña, Francia y Alemania, acusaron a Rusia de envenenar al líder opositor Alexéi Navalnien prisión en 2024 utilizando una "toxina rara". La información se conoció este sábado en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

"El Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y los Países Bajos confían en que Alexéi Navalni fue envenenado con una toxina letal", dijeron los países en un comunicado conjunto, tras los "análisis de muestras" de su cuerpo.

El acérrimo crítico del presidente ruso Vladimir Putin murió en una prisión del Ártico en febrero de 2024, mientras cumplía una condena de 19 años de prisión.

La toxina epibatidina, presente en la piel de ranas dardo nativas de América del Sur, fue encontrada en muestras y "muy probablemente provocó su muerte", dijeron los estados europeos.

"Sólo el Estado ruso tenía los medios, el motivo y la oportunidad de utilizar esta toxina letal para atacar a Navalni durante su encarcelamiento en una colonia penal rusa en Siberia, y lo consideramos responsable de su muerte", añadió el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido en un comunicado.

La viuda de Navalni, Yulia Navalnya, dijo que ahora estaba "probado científicamente" que el opositor del Kremlin había sido asesinado.

"Hace dos años subí al escenario aquí y dije que fue Vladimir Putin quien mató a mi marido", dijo Navalnaya al margen de la conferencia.

"Por supuesto, estaba seguro de que se trataba de un asesinato... pero entonces eran solo palabras. Pero hoy, esas palabras se han convertido en hechos comprobados por la ciencia", añadió Navalnaya.