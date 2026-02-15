Las FDI atacan almacenes de armas y lanzacohetes de Hezbolá

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 15 de febrero, 2026

El ejército israelí atacó a última hora del sábado instalaciones de almacenamiento de armas y lanzaderas de cohetes de Hezbolá en varias localidades del sur del Líbano.

Las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron que el proxy terrorista iraní continúa sus intentos de reconstruir su infraestructura militar en la región para atacar a civiles israelíes.

"La presencia de las armas atacadas constituyó una violación de los acuerdos de alto el fuego entre Israel y Líbano, y puso en peligro a los civiles de la región", dijeron las FDI, añadiendo que "continuarán operando para eliminar cualquier amenaza al Estado de Israel."

El secretario general de Hezbolá, jeque Naim Qassem, declaró el viernes que el ejército terrorista libanés había impedido que Israel lograra su objetivo de destruir al grupo. Esto ocurrió, dijo, a pesar de que Hezbolá sufrió la muerte de comandantes y otros miembros durante un enfrentamiento de 64 días que siguió al asesinato selectivo de Israel en 2024 de su predecesor, Hassan Nasrallah, según una carta dirigida a un alto consejero del líder supremo de Irán.

Qassem atribuyó a la "ayuda divina" la capacidad de la organización para continuar sus operaciones y elogió al régimen iraní por apoyar a los movimientos terroristas regionales durante los últimos 47 años, informó el sábado el medio de propaganda estatal de Teherán, Press TV.

El ejército israelí dijo el viernes que había eliminado a un operativo de Hezbolá que intentaba restaurar la infraestructura "militar" del grupo terrorista en el sureste de Líbano.

El 9 de febrero, las FDI mataron a un operativo terrorista de Hezbolá de alto rango cerca de Yanouh, en el distrito de Tiro, en el sur del Líbano.

Israel ha advertido en repetidas ocasiones que no permitirá que Hezbolá reconstruya sus capacidades "militares" cerca de la frontera, alegando motivos de seguridad tras meses de hostilidades transfronterizas.

Hezbolá comenzó a atacar Israel el 8 de octubre de 2023,un día después del asalto terrorista liderado por Hamás en el sur de Israel, abriendo un segundo frente a lo largo de la frontera norte que duró hasta la entrada en vigor de una tregua el 27 de noviembre de 2024.

Según el acuerdo mediado por Estados Unidos, Hezbolá debía desmilitarizarse, empezando por las zonas adyacentes a la frontera, y las Fuerzas Armadas Libanesas tenían la tarea de establecer un monopolio de armas en el país.

