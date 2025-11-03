Trump urge de nuevo al GOP a acabar por el filibustero cuando el shutdown entra en su semana crítica

Publicado por Israel Duro 3 de noviembre, 2025

Con el cierre de Gobierno entrando en una semana crítica y a punto de romper el récord del shutdown más largo (va por el día 33 frente a los 35 de la marca más larga hasta la fecha), Donald Trump volvió a urgir a los senadores del Partido Republicano a acabar con el filibustero para sacar adelante una resolución continua que permita financiar de nuevo a la Administración federal.

El presidente aseguró que se trata algo absolutamente necesario, puesto que los demócratas no permitirán que el Gobierno vuelva a abrir "por muchas personas que sufran daños irreparables" como consecuencia de un shutdown que dura más de un mes.

"Republicanos, sed duros e inteligentes! ¡los demócratas son unos locos, no van a abrir nuestro país por muchas personas que sufran daños irreparables!".

"Conseguiremos que se aprueben todas nuestras políticas de sentido común!"

Se trataría, además, de una medida que el presidente considera imprescindible para sacar adelante las reformas y medidas de su Administración que se ven a menudo rechazadas o retrasadas por la Cámara Alta: "Acabemos con el filibustero, no sólo por el cierre del Gobierno, sino por todo lo demás. ¡Conseguiremos que se aprueben todas nuestras políticas de sentido común (¿Alguien se acuerda de la identificación de los votantes?) y haremos que EEUU Vuelva a Ser Grande!

En un post en su cuenta de Truth Social, Trump también advirtió de que, si no lo hacen ahora los conservadores para aprovechar su ventaja en el Senado, serán los demócratas quienes lo lleven a cabo "tan pronto como tengan una oportunidad".