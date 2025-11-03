Bessent afirma que la asistencia de SNAP podría regresar el miércoles

Publicado por Sabrina Martin 2 de noviembre, 2025

La Administración del presidente Donald Trump proyecta que los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) podrían restablecerse el miércoles, pese a las limitaciones derivadas del cierre del Gobierno.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó este domingo que el equipo de la Casa Blanca está revisando los pasos legales necesarios para reactivar los pagos. Durante una entrevista televisiva, señaló que podría lograrse tan pronto como el miércoles y que el presidente quiere asegurarse de que las familias reciban su ayuda alimentaria sin más retrasos.

Orden judicial y revisión legal

La posibilidad de reanudar los beneficios surge después de que un juez federal ordenara al Gobierno usar fondos de emergencia para el programa. Trump indicó el pasado viernes que estaba dispuesto a hacerlo, siempre que existiera una base legal clara. Según explicó, los abogados del Gobierno han encontrado fallos judiciales que dicen cosas distintas sobre hasta dónde puede llegar la Administración para liberar fondos durante el cierre.

Trump también afirmó que no permitirá que las familias pasen necesidad mientras continúa la disputa política en el Congreso.

USDA: fondos agotados y bloqueo demócrata El Departamento de Agricultura anunció en su página oficial que el dinero asignado al programa se agotó al inicio de noviembre. Además, responsabilizó a los demócratas del Senado de impedir que se aprobara el financiamiento, señalando que han votado en contra repetidamente. Debido a esa situación, los pagos no se emitieron el 1 de noviembre.

40 millones de personas afectadas

El cierre del Gobierno —que ya supera las cuatro semanas— ha elevado la tensión entre republicanos y demócratas. SNAP se convirtió en uno de los puntos más sensibles del conflicto, ya que cerca de 40 millones de estadounidenses dependen de estos recursos para comprar alimentos.

El Gobierno cuenta con unos 5.250 millones de dólares disponibles para tratar de cubrir los beneficios de noviembre, pero esa cifra no alcanza los 9.200 millones que la secretaria de Agricultura Brooke Rollins ha señalado como necesarios para financiar por completo el programa este mes.

Mientras continúa el debate en Washington, la Administración Trump asegura que está enfocada en encontrar una vía legal para que las familias reciban la ayuda lo antes posible.