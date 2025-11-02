Pete Hegseth anticipó más encuentros con China y afirmó que la relación entre ambos países "nunca ha sido mejor"

Publicado por Joaquín Núñez 1 de noviembre, 2025

Pete Hegseth aseguró que la relación entre Estados Unidos y China "nunca había sido mejor". El secretario de Guerra se expresó sobre el reciente encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping en Busán, Corea del Sur, adelantando que vienen muchos más en camino.

A finales de octubre, el presidente republicano se reunió con el secretario general del Comité Central del Partido Comunista Chino (PCCh). Fue el primer cara a cara entre ambos líderes desde el 2019. En esta edición, abordaron cuestiones comerciales, las restricciones a las tierras raras, fentanilo y el posible fin de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Finalizada la reunión, Trump celebró el acuerdo para que China comience con la compra masiva de productos del campo estadounidenses.

En este contexto, el secretario de Guerra se expresó en su cuenta de X, donde analizó los impactos positivos del encuentro y brindó más detalles sobre el futuro: "Acabo de hablar con el presidente Trump y estamos de acuerdo: la relación entre Estados Unidos y China nunca ha sido mejor".

Además, Hegseth compartió detalles sobre su reunión en Malasia con el ministro de Defensa Nacional de China, el almirante Dong Jun.

"El almirante y yo coincidimos en que la paz, la estabilidad y las buenas relaciones son el mejor camino para nuestros dos grandes y fuertes países. Como dijo el presidente Trump, su histórica 'reunión del G2' sentó las bases para una paz y un éxito duraderos entre Estados Unidos y China", continuó.

"El Departamento de Guerra hará lo mismo: paz a través de la fuerza, el respeto mutuo y las relaciones positivas. El almirante Dong y yo también coincidimos en que debemos establecer canales entre los ejércitos para resolver y reducir cualquier problema que surja. Próximamente tendremos más reuniones al respecto. ¡Dios bendiga tanto a China como a los Estados Unidos!", sentenció el secretario de Guerra.