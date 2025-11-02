Pete Hegseth anticipó más encuentros con China y afirmó que la relación entre ambos países "nunca ha sido mejor"
El secretario de Guerra se expresó sobre el reciente encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping en Busán, Corea del Sur.
Pete Hegseth aseguró que la relación entre Estados Unidos y China "nunca había sido mejor". El secretario de Guerra se expresó sobre el reciente encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping en Busán, Corea del Sur, adelantando que vienen muchos más en camino.
A finales de octubre, el presidente republicano se reunió con el secretario general del Comité Central del Partido Comunista Chino (PCCh). Fue el primer cara a cara entre ambos líderes desde el 2019. En esta edición, abordaron cuestiones comerciales, las restricciones a las tierras raras, fentanilo y el posible fin de la guerra entre Rusia y Ucrania.
Finalizada la reunión, Trump celebró el acuerdo para que China comience con la compra masiva de productos del campo estadounidenses.
">
I just spoke to President Trump, and we agree — the relationship between the United States and China has never been better. Following President Trump’s historic meeting with Chairman Xi in South Korea, I had an equally positive meeting with my counterpart, China’s Minister of…— Pete Hegseth (@PeteHegseth) November 1, 2025
En este contexto, el secretario de Guerra se expresó en su cuenta de X, donde analizó los impactos positivos del encuentro y brindó más detalles sobre el futuro: "Acabo de hablar con el presidente Trump y estamos de acuerdo: la relación entre Estados Unidos y China nunca ha sido mejor".
Además, Hegseth compartió detalles sobre su reunión en Malasia con el ministro de Defensa Nacional de China, el almirante Dong Jun.
"El almirante y yo coincidimos en que la paz, la estabilidad y las buenas relaciones son el mejor camino para nuestros dos grandes y fuertes países. Como dijo el presidente Trump, su histórica 'reunión del G2' sentó las bases para una paz y un éxito duraderos entre Estados Unidos y China", continuó.
"El Departamento de Guerra hará lo mismo: paz a través de la fuerza, el respeto mutuo y las relaciones positivas. El almirante Dong y yo también coincidimos en que debemos establecer canales entre los ejércitos para resolver y reducir cualquier problema que surja. Próximamente tendremos más reuniones al respecto. ¡Dios bendiga tanto a China como a los Estados Unidos!", sentenció el secretario de Guerra.