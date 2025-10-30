"Un gran éxito": El encuentro entre Trump y Xi acabó con "consenso" sobre aranceles, tierras raras y la guerra de Ucrania

Donald Trump y Xi Jinping se dan la mano antes de su encuentro en Corea del Sur AFP

Publicado por Israel Duro 30 de octubre, 2025

Donald Trump y Xi Jinping expresaron su satisfacción con los resultados obtenidos en el encuentro entre los líderes de las dos potencias mundiales en Corea del Sur. La reunión, de unas dos horas, permitió a los presidentes de EEUU y China acercar posturas en la guerra comercial que enfrenta a ambos países y comprometerse a trabajar juntos para buscar una solución al conflicto bélico entre Ucrania y Rusia.

Trump señaló que prometió reducir a la mitad los aranceles del 20% vinculados al fentanilo que inunda EEUU procedente de China a cambio de que Pekín suspenda sus restricciones a las tierras raras y compre más productos agrícolas.

"Una reunión increíble"

"Creo que fue una reunión increíble", dijo Trump tras el encuentro con Xi Jinping en la ciudad surcoreana de Busan. Elogió al dirigente como "un tremendo líder de un país muy poderoso" y anunció que visitaría China en abril.

Por su parte, Xi destacó que alcanzó un "consenso" con Trump para resolver sus enfrentamientos comerciales y pidió finalizar el trabajo de seguimiento "lo antes posible", según la prensa estatal china.

El magnate republicano también reveló que tras la reunión, el gigante asiático comenzará la compra masiva de productos del campo estadounidense, uno de los principales damnificados en el pulso comercial entre ambos gigantes: "Se van a comprar grandes cantidades, enormes cantidades de soja y otros productos agrícolas de forma inmediata".

Taiwán "no se mencionó" durante el encuentro

Ambos líderes también hablaron sobre los principales puntos de la política internacional, y se comprometieron a "trabajar juntos" para encontrar una salida a la guerra entre Ucrania y Rusia. Sin embargo, otro de los puntos calientes como es la situación de Taiwán "no se mencionó" en el encuentro.

"El tema de Ucrania se planteó de forma muy contundente. Hablamos de ello durante mucho tiempo y ambos vamos a trabajar juntos para ver si podemos conseguir algo", dijo Trump a los periodistas en el avión presidencial Air Force One.