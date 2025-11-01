Trump concede entrevista a '60 Minutes' tras el acuerdo millonario con Paramount

Publicado por Sabrina Martin 31 de octubre, 2025

El presidente Donald Trump volverá este domingo a la pantalla de CBS en una entrevista con 60 Minutes, su primera aparición en la cadena desde la disputa legal que concluyó con un acuerdo de 16 millones de dólares por parte de Paramount Global. La conversación, grabada en Mar-a-Lago con la presentadora Norah O’Donnell, se emitirá a las 7:30 p.m. hora del Este y representa un nuevo capítulo en la relación entre Trump y CBS.

La entrevista llega luego de que Trump demandara a la cadena por el tratamiento que 60 Minutes dio a una conversación previa con Kamala Harris durante la campaña electoral. Trump acusó a CBS de editar esa entrevista para favorecer a la entonces candidata demócrata. Aunque la compañía rechazó esas acusaciones en documentos judiciales, Paramount optó por un acuerdo económico destinado a la futura biblioteca presidencial de Trump, sin disculpas públicas ni reconocimiento de responsabilidad.

Rechazo previo durante la campaña de 2024

Un mes antes de las elecciones de 2024, la campaña del entonces presidente rechazó una invitación de 60 Minutes, argumentando que no aceptaría interrupciones para verificaciones en vivo. En ese ciclo electoral, Kamala Harris sí participó en el programa, episodio que posteriormente dio pie a la demanda presentada por Trump y que derivó en el acuerdo alcanzado con Paramount.

Semafor fue el primer medio en reportar la reserva de la nueva entrevista entre Trump y CBS.