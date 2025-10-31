La Corte Suprema de Texas permite a los jueces negarse a casar parejas del mismo sexo por motivos religiosos

Publicado por Luis Francisco Orozco 31 de octubre, 2025

La Corte Suprema de Texas determinó el pasado viernes que los jueces en el estado pueden ahora negarse a celebrar matrimonios de parejas del mismo sexo por razones religiosas. Si bien el máximo tribunal de Texas no incluyó una justificación clara en su modificación al código de conducta judicial, su fallo enmienda el Canon 4 del Código de Conducta Judicial del estado y fue oficialmente firmado. La decisión se produce luego de años de debate sobre si los jueces de Texas estaban o no obligados a oficiar ceremonias entre personas del mismo sexo, aun cuando este acto pudiese atentar contra sus propias creencias religiosas.

En su comentario escrito en la nueva interpretación del Código de Conducta Judicial, la Corte Suprema de Texas señaló: “No constituye una violación de estos cánones que un juez se abstenga públicamente de celebrar una ceremonia de matrimonio basándose en una creencia religiosa sinceramente sostenida.” El comentario fue añadido en una sección del código que trata sobre actividades extrajudiciales.

Demanda contra el estado de Texas

El cambio ordenado por la Corte Suprema de Texas tiene lugar luego de que un tribunal federal de apelaciones le pidiera, a principios de año, aclarar una cuestión sobre la ley estatal. En ese caso, un funcionario del norte de Texas llamado Brian Umphress presentó una demanda contra el estado ante un tribunal federal tras manifestar su preocupación ante la posibilidad de recibir una sanción si se negaba a oficiar matrimonios entre personas del mismo sexo mientras continuaba realizando bodas entre parejas heterosexuales.

Umphress, quien es juez del condado de Waco, argumentó en su demanda que celebrar matrimonios entre parejas del mismo sexo contravenía su religión y añadió que obligarlo a realizar este acto representaba una clara violación de su derecho a la libertad religiosa. Su caso fue eventualmente elevado al Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, el cual planteó luego la pregunta a la Corte Suprema de Texas.

Según el relato de Umphress, su demanda fue una respuesta a la decisión de la Comisión Estatal de Conducta Judicial en 2019 de advertir a una jueza conservadora de Waco llamada Dianne Hensley que estaba infringiendo las normas estatales que exigen a los jueces actuar con imparcialidad. En respuesta, Hensley demandó a la comisión y, eventualmente, la advertencia fue retirada. El año pasado, la Corte Suprema de Texas dictaminó que Hensley tenía legitimación para demandar a la comisión.