Arrestan por tráfico de cocaína a un asesor de la gobernadora demócrata de Massachusetts

Publicado por Joaquín Núñez 29 de octubre, 2025

Un asesor de la gobernadora demócrata de Massachusetts, Maura Healey, fue arrestado por tráfico de cocaína. Se trata de LaMar Cook, de 45 años y residente de Springfield, quien también es acusado por posesión ilegal de un arma de fuego y municiones. De acuerdo con Fox News, Cook también se desempeñaba como subdirector de la oficina de Healey en el oeste del estado.

Todo comenzó a partir de dos decomisos anteriores, los cuales tuvieron lugar en el Hotel UMass el pasado 10 de octubre, cuando se encontraron aproximadamente 13 kilogramos de cocaína. El caso terminó de explotar cuando los investigadores interceptaron paquetes con 21 kilos de cocaína que tenían destino a un edificio de oficinas estatales donde Cook trabajaba, lo que desató el caso.

"Las pruebas recabadas durante ese operativo coincidían con los narcóticos incautados durante la entrega controlada más reciente en Springfield. La investigación sobre la incautación en la Universidad de Massachusetts continúa en curso y podría derivar en cargos adicionales relacionados con los envíos anteriores en el condado de Hampshire", señalaron desde la Fiscalía del Distrito de Hampden.

A Cook se le impuso una fianza de 25.000 dólares a la espera de una nueva audiencia el viernes.

La noticia provocó el despido inmediato del asesor. Así lo confirmaron desde la oficina de Healey a través de la declaración de un portavoz: "La conducta ocurrida aquí es inaceptable y constituye una grave violación de la confianza pública".

"Esta investigación penal sigue en curso y nuestra administración colaborará con las fuerzas del orden para facilitar su labor", añadió.

¿Qué dijeron los republicanos del estado?

Mike Kennealy y Brian Shortsleev, ambos candidatos republicanos a gobernador de cara a 2026, no tardaron en manifestarse sobre el caso que sacudió a la política local.

“Esto es una vergüenza para nuestro estado y un reflejo directo del fracaso de Healey como líder. Debe rendir cuentas por las personas con las que elige rodearse. Ya sea por su incompetencia general en el liderazgo y la alta rotación entre los secretarios de su gabinete, o por conductas delictivas como la de LaMar Cook, hay algo profundamente podrido en esta administración”, declaró Kennealy.

"Estos escandalosos incidentes revelan un colapso total de los estándares, la selección y la supervisión en todo el gobierno estatal. Bajo el mandato de Maura Healey, los contribuyentes están pagando los salarios de narcotraficantes y abusadores de menores. Es vergonzoso y peligroso, y nos dice todo lo que necesitamos saber sobre cómo dirige su administración", señaló por su parte Shortsleev, cuya candidatura obtuvo el respaldo del exsenador y actual candidato Scott Brown.