El DOJ acusa a una mujer de Massachusetts de supuestamente amenazar con matar a agentes federales

La mujer, identificada como Bethany Abigail Terrill, de 37 años, presuntamente invocó la muerte del activista conservador Charlie Kirk y afirmó que "iba a matar" a los agentes federales que estaban llevando a cabo la detención relacionada con la inmigración.

Agentes del FBI

Agentes del FBIAFP

Misty Severi

El Departamento de Justicia anunció el jueves que una mujer de Massachusetts fue detenida y acusada de amenazar con matar a agentes federales durante una operación de inmigración a las puertas de un juzgado el mes pasado.

La mujer, identificada como Bethany Abigail Terrill, de 37 años, supuestamente invocó la muerte del activista conservador Charlie Kirk y afirmó que iba a "matar" a los agentes federales que estaban llevando a cabo la detención relacionada con la inmigración.

"Terrill procedió a gritar improperios a los agentes, dirigiéndose a ellos como 'nazis' y 'repugnantes' varias veces", decía un documento de acusación obtenido por Fox News. "Mientras los agentes conducían a la Persona 1 al coche, Terrill gritó: "Charlie Kirk ha muerto, y nos encanta... vamos a por ustedes, los vamos a matar".

"Un agente del FBI, que inicialmente caminaba en dirección opuesta a Terrill, escuchó la amenaza, se dio la vuelta y se acercó a Terrill para detenerla, para asegurarse de que no tenía un arma u otros medios para llevar a cabo inmediatamente la amenaza", añadió.

El departamento afirmó que Terrill también se resistió al arresto y aseguró que nunca les había amenazado, pero que las pruebas de vídeo de su teléfono supuestamente demostraban lo contrario.

De ser declarada culpable, Terrill se enfrenta a una pena de hasta 10 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de 250.000 dólares.

