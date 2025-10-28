Los demócratas del Senado bloquean por decimotercera vez el proyecto de ley para reabrir el gobierno

Publicado por Diane Hernández 28 de octubre, 2025

El Senado volvió a estancarse este martes en su intento de poner fin al cierre del gobierno federal, cuando los demócratas bloquearon por decimotercera vez la resolución continua (CR) impulsada por los republicanos para reabrir las agencias federales.

La votación se produjo en el día 28 del cierre, luego de que los legisladores tuvieran casi una semana para negociar una salida al estancamiento. El líder de la mayoría del Senado, John Thune (R–Dakota del Sur), buscó avanzar con el proyecto aprobado por la Cámara de Representantes, pero fue nuevamente frenado por el líder demócrata Chuck Schumer (D–Nueva York) y su bancada.

El prolongado cierre comienza a tener efectos tangibles en los trabajadores y servicios federales. Este martes, los controladores aéreos perdieron su primer día de pago, mientras que se prevé que los miembros del ejército no reciban su primer pago completo este viernes.

Además, el sábado se avecina un nuevo punto crítico: los beneficios del programa de asistencia nutricional federal (SNAP) podrían comenzar a suspenderse, coincidiendo con el inicio del período de inscripción abierta del seguro de salud a nivel nacional.

Con los plazos apremiantes y el impacto económico creciendo, aumenta la presión sobre ambos partidos para alcanzar un acuerdo que permita reabrir el gobierno antes de que la situación se deteriore aún más.

La medida, que habría extendido la financiación hasta el 21 de noviembre, fracasó con 54 votos a favor y 45 en contra, sin alcanzar los 60 votos necesarios para avanzar.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió también el fin de semana que la administración podría quedarse sin fondos para pagar a los miembros del servicio militar el 15 de noviembre.

Además, la Reserva Federal enfrenta el dilema de decidir si reduce las tasas de interés sin contar con datos económicos actualizados, ya que el cierre ha interrumpido la publicación de estadísticas laborales, de producción y de exportación.