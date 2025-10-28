Voz media US Voz.us
El Gobierno firma un acuerdo de $80.000 millones para generar energía nuclear para IA

El anuncio fue hecho este martes por la compañía Westinghouse. No se detalló cuándo estarán operativos los reactores nucleares.

Una central nuclearOcala Star-Banner /Landov / Cordon Press

El Gobierno de Donald Trump firmó un acuerdo de asociación estratégica por 80.000 millones de dólares para aumentar la generación de energía nuclear destinada a abastecer al sector de la inteligencia artificial. El anuncio fue hecho este martes por la compañía Westinghouse.

La asociación entre el Gobierno de Donald Trump y Brookfield Asset Management y Cameco, propietaria de Westinghouse, "acelerará el despliegue de la energía nuclear y la inteligencia artificial en Estados Unidos", dijo la empresa en un comunicado.

Westinghouse no especifica cuándo estarán operativos los reactores nucleares. Un portavoz de la compañía aseguró que el acuerdo está relacionado con la orden ejecutiva de mayo de Trump para tener 10 "nuevos grandes reactores con diseño completo en construcción para 2030".

El gobierno estadounidense financiará el proyecto, dijo el portavoz.

En ese sentido, AFP recordó que esta es la inversión mayor de Washington en energía nuclear desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero.

Otras inversiones 

Gigantes tecnológicos como Google y Microsoft también han revelado importantes inversiones nucleares para satisfacer la alta demanda de energía de la IA.

El secretario de Energía, Chris Wright, señaló que la iniciativa ayudará a liberar la “gran visión” del presidente Trump para energizar completamente a Estados Unidos y ganar la carrera global de la inteligencia artificial.

