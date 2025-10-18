Irán considera "terminadas" todas las restricciones sobre su programa nuclear

Publicado por Carlos Dominguez 18 de octubre, 2025

El régimen iraní indicó este sábado que ya no está sujeto a las restricciones impuestas a su programa nuclear por el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA), un acuerdo internacional firmado hace diez años con las principales potencias, el cual acaba de expirar.

"Todas las disposiciones (del acuerdo), incluidas las restricciones previstas para el programa nuclear iraní y los mecanismos relacionados, se consideran terminadas", declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní en un comunicado recogido por AFP.

En 2015, Irán firmó un acuerdo en Viena con Alemania, China, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia en el cual se comprometió a limitar su programa nuclear a fines civiles, a cambio del levantamiento de sanciones contra su economía. La fecha de expiración del acuerdo fue el 18 de octubre, diez años después de su ratificación por la ONU.

Estados Unidos se retiró unilateralmente del pacto en 2018, durante el primer mandato del presidente Donald Trump, y restableció sus sanciones.

Fin de todas las restricciones

Por su parte, el ministro de Exteriores del régimen iraní, Abbas Araqchi, afirmó en X que con la expiración del acuerdo "se ponen fin a todas las restricciones impuestas anteriormente por el Consejo de Seguridad (ONU) contra Irán y se retira a Irán de la agenda del Consejo de Seguridad".

"Como signatario del TNP (Tratado de No Proliferación Nuclear), Irán seguirá estando vinculado únicamente a sus derechos y obligaciones en virtud del Tratado. Esto incluye la ausencia de límites de ningún tipo en la escala de su programa nuclear y la cooperación con el OIEA únicamente en el marco del Acuerdo de Salvaguardias Amplias y de conformidad con la reciente legislación aprobada por el Parlamento iraní", escribió Araqchi.

"Los derechos soberanos de Irán no son negociables ni están sujetos a presiones políticas. Debe prevalecer el imperio de la ley, no la coacción", añadió

Occidente teme una escalada de tensiones

Países como Francia, Alemania y Reino Unido expresaron preocupación por el anuncio, temiendo un aumento de las tensiones regionales.

Por ahora, Irán ha decidido no reanudar las conversaciones con estos países, a quienes responsabiliza por activar el mecanismo de sanciones de manera “irresponsable y perjudicial”. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, indicó que Irán priorizará el análisis de las repercusiones de estas medidas antes de contemplar la posibilidad de retomar el diálogo.

Reino Unido, Francia y Alemania activaron en agosto un mecanismo denominado snapback para restablecer en un plazo de 30 días las sanciones, porque consideraron que Teherán no hizo "gestos concretos" para explicar la naturaleza de su programa nuclear. A finales de septiembre, se reactivaron las sanciones de la ONU contra el régimen de los ayatolás por su programa nuclear.