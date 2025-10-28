Grandes sindicatos se revuelven contra los demócratas: la AFGE exige aprobar una resolución continua "hoy mismo"

Publicado por Santiago Ospital 28 de octubre, 2025

El cierre del Gobierno entró en su quinta semana con pedidos de acción de grandes sindicatos y asociaciones. Mientras que algunos empleados federales sienten ya en sus bolsillos el cierre, otros ven acercarse la fecha del primer impago.

La Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno (AFGE), el principal gremio de trabajadores federales, pidió este lunes poner fin a la "evitable crisis" aprobando una resolución republicana aprobada en la Cámara de Representantes, con el apoyo de solo un demócrata, pero rechazada 12 veces en el Senado.

"Es hora de aprobar una resolución continua limpia y poner fin a este cierre hoy mismo", sostuvo el presidente del sindicato, Everett Kelley, en un comunicado. "Que todos los trabajadores federales vuelvan a sus puestos de trabajo con el pago íntegro de sus salarios atrasados, hoy mismo".

"Desgraciadamente, los cierres se han convertido en una táctica recurrente en Washington. Pero no hay forma de ganar un cierre del Gobierno", aseguró. "Cuestan miles de millones a los contribuyentes, perjudican a las pequeñas empresas y erosionan la confianza en el propio Gobierno".

"Es hora de que nuestros líderes empiecen a centrarse en cómo resolver los problemas del pueblo estadounidense, en lugar de en quién va a cargar con la culpa de un cierre que no gusta a los estadounidenses", añadió, describiendo el hecho de que los empleados no reciban "los salarios que se han ganado" como "una vergüenza nacional".

Demócratas y republicanos reaccionan al pedido de la AFGE

Congresistas demócratas de alto rango reconocieron la importancia del llamado del AFGE. El senador Dick Durbin, número dos de su partido en el Senado, admitió que había provocado "un gran impacto": "Son nuestros amigos, los tomamos en serio". Sin embargo, no anunció, al menos de momento, cambios en su postura contra la resolución continua.

"Trabajo muy de cerca con ellos, eso es importante para mí", dijo el senador por Virginia Tim Kaine. En palabras recogidas por CNN, tampoco dio señales de un cambio de postura. También se mostró inmutable su colega de partido y cámara John Hickenlooper, quien describió un Partido Demócrata acorralado: "Estás condenado si lo haces y condenado si no lo haces. No recuerdo ninguna situación en la que sintiera que había opciones menos aceptables".

De igual modo, los republicanos se hicieron eco del comunicado. "El cierre del Gobierno que provocaron es tan injustificable que les ha costado el apoyo de la AFGE, el mayor sindicato de trabajadores federales de Estados Unidos", escribió el representante texano Keith Self. "Dejen de retener los fondos del Gobierno. Aprueben la resolución presupuestaria limpia. Reabran el Gobierno".

"El mayor sindicato de empleados federales está pidiendo a los demócratas que dejen de jugar a la política y aprueben la resolución presupuestaria limpia", publicó por su parte Tom Emmer, látigo de la mayoría en la Cámara. "Sin embargo, Tim Kaine ha votado EN CONTRA de la resolución presupuestaria limpia doce veces hasta ahora. Son doce votos en contra de los casi 200.000 trabajadores federales de su estado natal, Virginia".

Empresas y empleados del sector aéreo exigen reabrir el Gobierno

La asociación Airlines for America (A4A), que representa a aerolíneas como Delta, American Airlines y Alaska Airlines, también mostró apoyo por el plan republicano.

"Instamos a los líderes electos a que actúen con la urgencia adecuada para resolver este problema y reabran inmediatamente el Gobierno federal", exigió en un comunicado. "La forma más rápida y sencilla de garantizar que se pague a esos empleados esenciales es aprobando una resolución continua".

"La aviación sigue siendo el medio de transporte más seguro del mundo, pero para mantener ese récord, un sistema sometido a estrés debe ralentizarse, lo que reduce la eficiencia y provoca retrasos para los viajeros y los transportistas", aseguró.

Por el lado de los empleados, la Asociación de Pilotos de Southwest Airlines (SWAPA) instó "encarecidamente al Congreso a que apruebe una resolución continua limpia para financiar al Gobierno".

"La SWAPA pide al Congreso que actúe ahora: apruebe una resolución continua limpia, regrese a Washington y trabaje de manera bipartidista para abordar los retos que tanto apasionan a cada lado. Nuestro Sistema Nacional del Espacio Aéreo, los trabajadores que lo apoyan y el público viajero dependen de ello", añadió.

El capitán Jason Ambrosi, presidente de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, la asociación más grande de pilotos, viene pidiendo una solución hace días: "Nuestros compañeros sindicalistas que trabajan para el Gobierno siguen sufriendo las consecuencias del estancamiento de Washington", sostuvo esta semana.

"Me impresiona la profesionalidad y la dedicación que muestran todos los empleados federales, que se ven obligados a trabajar sin cobrar su sueldo. Mantienen nuestro sistema en funcionamiento y nos mantienen a nosotros, a nuestros pasajeros, a nuestra carga y a nuestros colegas seguros y protegidos a pesar del desafío", describió, asegurando que el gremio había tenido que llevar cientos de paquetes de comida a controladores aéreos.

El Gobierno hizo énfasis en los pedidos del sector aéreo, recogiendo algunos testimonios en un comunicado. "Es difícil exagerar los efectos desastrosos que el cierre demócrata está teniendo en la industria de la aviación", aseguró, describiendo:

"Cada semana que se prolonga el cierre, se pierden 1.000 millones de dólares en gastos relacionados con los viajes, mientras que los 13.000 controladores aéreos del país se preparan para perder su primer sueldo completo, y los demócratas quieren utilizar la crisis como 'palanca' en sus enfermizos juegos políticos".

Mike Johnson: "Los demócratas tienen como rehenes a los controladores aéreos"



"A medida que el cierre demócrata entra en su quinta semana, las interrupciones se extienden por todo el sistema de aviación estadounidense. Los vuelos se retrasan y decenas de miles de empleados federales trabajan sin cobrar", aseguró el presiente de la Cámara, Mike Johnson.

"Hace más de un mes, los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron una resolución limpia y responsable para mantener el Gobierno abierto y pagar a nuestros controladores aéreos. Pero los demócratas siguen optando por mantenerlo cerrado, perjudicando a los trabajadores y a las familias", añadió.

"Los demócratas conocían los riesgos, las advertencias y las consecuencias de su cierre, y aun así lo llevaron a cabo. Cerraron el Gobierno", afirmó. "Dejaron tirados a los viajeros. Y ahora tienen como rehenes a los controladores aéreos, exigiendo 1,5 billones (trillion) de dólares en nuevos gastos, asistencia sanitaria financiada por los contribuyentes para los inmigrantes ilegales y cientos de millones para los medios de comunicación de izquierda".

"Los republicanos están dispuestos a reabrir el Gobierno y poner fin a las perturbaciones hoy mismo. Los demócratas solo tienen que decir que sí".