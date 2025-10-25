Trump advierte a Ontario por transmitir el comercial anti-aranceles durante la Serie Mundial: "Yo puedo jugar más sucio que ellos"

Publicado por Santiago Ospital 25 de octubre, 2025

La final de la Serie Mundial quedó en medio de la disputa comercial entre Washington y Ottawa. Donald Trump acusó el viernes a la noche al Gobierno de Ontario de "jugar sucio", porque aunque este se comprometió a eliminar el comercial televisivo por el que se suspendieron las negociaciones comerciales, lo hará recién después de los primeros dos juegos de la final.

Las negociaciones se encuentran suspendidas desde el jueves debido a un comercial que según la Casa Blanca hacía un uso "fraudulento" de Ronald Reagan. La señal de alarma llegó primero de la Fundación y el Instituto Presidencial Ronald Reagan, que aseguró las palabras del expresidente habían sido tergiversadas para que pareciera estar condenando la imposición de aranceles.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, se mostró impotente ante la suspensión: "Reconocemos que no podemos controlar la política comercial de Estados Unidos". A la vez, aseguró que mantenía una "postura abierta al diálogo" para cuando la Administración Trump cambiara de parecer.

Quien sí pasó a la acción fue el gobernador de Ontario, Doug Ford, cuyo equipo publicó la polémica campaña. Aunque el viernes aseguró haber ordenado que se detuviera la emisión del video "para que se puedan reanudar las negociaciones comerciales", también reconoció explícitamente que seguiría distribuyéndose a lo largo del fin de semana para que apareciera durante la Serie Mundial:

"Nuestra intención siempre fue iniciar un diálogo sobre el tipo de economía que los estadounidenses quieren construir y el impacto de los aranceles en los trabajadores y las empresas. Hemos logrado nuestro objetivo, al llegar al público estadounidense al más alto nivel. He dado instrucciones a mi equipo para que siga transmitiendo nuestro mensaje a los estadounidenses durante el fin de semana, de modo que podamos emitir nuestro anuncio durante los dos primeros partidos de la Serie Mundial".

Preguntado por la medida de Ford, Trump aseguró que era "juego sucio". "Podrían haber [dejado de emitir el comercial] esta noche", aseguró el viernes antes de abordar el Marine One para dar inicio a su gira asiática. El retraso de dos días, con dos juegos de la final de la MLB en el medio, es "juego sucio". "Pero yo puedo jugar más sucio que ellos, ya lo saben", añadió.

En Serie Mundial coincide la particularidad de que se enfrentan un equipo canadiense y uno estadounidense, por lo que atrae audiencias a ambos lados de la frontera. Los Azulejos y los Dodgers definirán el campeón al mejor de siete partidos.

Acusaciones de interferencia judicial y electoral

El presidente no sólo acusó a los autores de la campaña de falsificar un discurso de Reagan de 1987, sino también de intentar "influir ilegalmente sobre la Corte Suprema de Justicia". El máximo tribunal del país tiene en sus manos un caso sobre la legalidad de los aranceles impuestos por Trump, cuya primera audiencia será el 5 de noviembre.

Pero no sólo. Desde el GOP acusan también al gobernador de Ontario de interferencia electoral. Una de las principales voces detrás de la acusación es el jefe de Gabinete Adjunto, Dan Scavino:

"No te equivoques: Canadá está interfiriendo abiertamente en las elecciones estadounidenses al centrarse en los distritos republicanos. ¿Te imaginas si se invirtieran los papeles y el presidente Trump emitiera anuncios en Canadá?", escribió en X junto con un video de Ford diciendo que la campaña se "repetiría" en "todos los distritos republicanos a lo largo de todo el país".

¿Doug Ford redobla la apuesta?

El gobernador Ford, crítico frecuente de Trump, publicó un video en medio de la polémica junto al gobernador californiano Gavin Newsom, una de las figuras destacadas de la oposición al republicano en el Partido Demócrata.

En un ida y vuelta en que los mandatarios se hacen una "apuesta amistosa" por la Serie Mundial, Ford lanza un par de guiños contra Trump.

El político canadiense asegura a Newsom que en caso de triunfar su equipo le enviará "el mejor jarabe de arce de Ontario", "puede que el arancel me cueste unos cuantos dólares más en la frontera estos días, pero valdrá la pena si ganan los Jays".

Luego, cuando el mandatario demócrata le pide que distribuya un vino californiano por los comercios de Ontario, le replica: "No lo creo, amigo, habla con tu amigo de la Oficina Oval".

Por último, en un cierre aún menos sutil, ambos dicen al unísono: "Por una gran Serie Mundial y una amistad sin aranceles entre Ontario y California".