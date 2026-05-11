Los Knicks barren a los 76ers y regresan a las Finales de Conferencia; Wembanyama, expulsado

Publicado por Alejandro Baños 11 de mayo, 2026

Vuelven a pisar la Final de la Conferencia Este de la NBA por segundo año consecutivo. Los New York Knicks se convirtieron en la primera franquicia en lograr su boleto para la penúltima fase de la postemporada tras aplastar a los Philadelphia 76ers en semifinales, con un marcador global de 4-0.

En el último enfrentamiento, disputado en el Wells Fargo Center de Filadelfia, los Knicks derrotaron sin pasar comlicación alguna a los locales (114-144). Salvo en el segundo juego -que estuvo algo más igualado-, en el resto de la serie Nueva York ha sido claramente mejor que su rival.

Desde el primer segundo de juego, la franquicia neoyorquina fue muy superior y no cedieron hasta el último cuarto. Conscientes de que ya tenían la victoria amarrada, los Knicks -que no logran el Anillo desde la temporada 1972-1973- aflojaron en los últimos 12 minutos, aunque sin poner en riesgo su triunfo.

Gran actuación del quinteto inicial de Nueva York. Miles McBridge fue el máximo anotador del juego (25 puntos), tres más que Jalen Brunson (22 puntos). Karl-Anthony Towns endosó un doble-doble (17 puntos y 10 asistencias).

Por su parte, Joel Embiid (24 puntos) fue lo único reseñable de los 76ers, que se despiden de unos Playoffs de la NBA en los que se deshicieron de los Boston Celtics en la primera ronda.

Wembanyama, expulsado y los Timberwolves igualan la serie

Los Minnesota Timberwolves siguen resistiendo frente a una de las favoritas a conquistar el Anillo. En su estadio, el Target Center, la franquicia de Minneápolis se impuso a los San Antonio Spurs (114-109) en un juego que estuvo equilibrado hasta que comenzó el último cuarto.

Con este triunfo, los Timberwolves dejan la serie igualada, con un marcador global de 2-2.

El juego tuvo una acción determinante: la expulsión de Victor Wembanyama. El joven jugador francés, estrella de los Spurs, tuvo que marcharse de la cancha tras propinar un codazo en el mentón a Naz Reid. Disputó 12 minutos, anotando únicamente 4 puntos.

Sin Wembanyama, los hombres más destacados de los Spurs fueron De'Aaron Fox y Dylan Harper, quienes anotaron 24 puntos cada uno. Stephon Castle registró 20 puntos.

Anthony Edwards fue clave en la victoria de Minnesota. La estrella de los Timberwolves fue el máximo anotador del juego (36 puntos). Rudy Gobert plasmó un doble-doble (11 puntos y 13 rebotes).