Trump da más galones a Dan Scavino en la Casa Blanca

Publicado por Israel Duro 12 de octubre, 2025

La figura de Dan Scavino se agiganta en la Casa Blanca. Donald Trump anunció el domingo, en un post en su Truth Social que el actual jefe de Gabinete Adjunto asumirá también las labores de dirección de la Oficina de Personal, tras el nombramiento de Sergio Gor como embajador en la India.

En el anuncio, Trump alabó la labor de ambos hombres hasta la fecha y se mostró convencido de que realizarán un excelente desempeño en sus nuevas responsabilidades.

Responsable de la selección y el nombramiento de casi todos los cargos del Gobierno

Respecto a Scavino, destacó que a partir de ahora, "será responsable de la selección y el nombramiento de casi todos los cargos del Gobierno, un cargo muy grande e importante. Enhorabuena Dan, ¡harás un trabajo fantástico!"