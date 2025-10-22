Trump defiende los aranceles a las importaciones de ganado, pero urge a los productores ganaderos del país a bajar los precios de la carne

Publicado por Agustina Blanco 22 de octubre, 2025

El presidente Donald Trump defendió este miércoles sus políticas arancelarias ante los ganaderos estadounidenses, atribuyéndose el éxito reciente del sector, pero instando a los productores a reducir sus precios para aliviar la carga de los consumidores.

En una publicación en su red social Truth Social, Trump enfatizó que sin sus medidas, como un arancel del 50% a las importaciones de ganado desde Brasil, los ganaderos estarían en una situación "terrible", como en las últimas dos décadas.

"Los ganaderos, a quienes adoro, no entienden que la única razón por la que les va tan bien, por primera vez en décadas, es porque impuse aranceles al ganado que entra a Estados Unidos, incluyendo un arancel del 50% para Brasil", escribió Trump.

Y señaló: "Si no fuera por mí, estarían haciendo lo mismo que han hecho durante los últimos 20 años: ¡terrible!". Agregó: "Sería bueno que lo entendieran, pero también tienen que bajar sus precios, porque el consumidor es un factor muy importante también para mí".

Sin embargo, el mensaje del presidente surge en medio de críticas por su propuesta de importar carne de Argentina con el fin de impulsar la economía del país sudamericano y bajar los costos para los consumidores estadounidenses.

Críticas a las decisiones ganaderas del presidente



La senadora republicana Deb Fischer, de Nebraska —un estado clave en la producción ganadera— expresó su rechazo a la idea. "Los ganaderos de Nebraska no pueden permitirse que se les quite el piso cuando apenas están progresando o apenas alcanzando el punto de equilibrio", escribió Fischer en X el martes. "Insto encarecidamente a la Administración Trump a centrarse en acuerdos comerciales que beneficien a nuestros productores [agrícolas], no en importaciones que harán más mal que bien".

Since hearing the president’s comments suggesting the U.S. would buy beef from Argentina, I’ve been in touch with his administration and my colleagues to seek clarity and express my deep concerns.



I’ve also been sounding the alarm on the bleak state of our ag economy and the… — Senator Deb Fischer (@SenatorFischer) October 21, 2025

De igual manera, Fischer, miembro del Comité de Agricultura del Senado y ganadera ella misma, ha contactado a la Administración Republicana para expresar sus "profundas preocupaciones" sobre el plan, argumentando que no es la mejor forma de reducir precios y que el país ya cuenta con "carne segura y confiable".

Además, el CEO de la National Cattlemen's Beef Association, Colin Woodall, a través de un comunicado criticó la medida de importaciones respecto a Argentina, afirmando que "solo crea caos en un momento crítico para los productores de ganado estadounidenses, sin hacer nada para bajar los precios en las tiendas de comestibles".