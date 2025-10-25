Canadá retomará las las negociaciones con Washington "cuando los estadounidenses estén preparados"

Publicado por Carlos Dominguez 24 de octubre, 2025

La reacción de Canadá ante la ruptura comercial con Estados Unidos ha sido de asombro, moderación y apertura al diálogo.

En declaraciones previas a su viaje a Asia este viernes, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, señaló que en los últimos días se habían producido avances en las negociaciones con Washington y que Ottawa mantiene una “postura abierta al diálogo” cuando EEUU lo considere oportuno.

"Estamos listos para retomar ese progreso y construir sobre ese progreso cuando los estadounidenses estén preparados", declaró Carney.

Donald Trump anunció el fin de las negociaciones comerciales con Canadá el jueves tras la difusión de un anuncio publicitario en Ontario que criticaba los aranceles estadounidenses usando la voz del expresidente Ronald Reagan. Trump calificó el anuncio como “falso” y una "interferencia” en las decisiones judiciales de la Corte Suprema.

En la escalinata del avión, en el aeropuerto de Ottawa, antes de partir hacia Asia con el objetivo de fortalecer los lazos económicos con otros países y reducir la dependencia de Washington, Carney declaró que Canadá debe “centrarse en lo que podemos controlar y aceptar lo que no podemos controlar”.

"No podemos controlar la política comercial de Estados Unidos", dijo a periodistas en la pista antes de abordar su vuelo.

Los aranceles golpean a Canadá

Los aranceles sectoriales de Trump, especialmente sobre el acero, el aluminio y los automóviles, han afectado gravemente a Canadá.

Pero por ahora, ambos países siguen formando parte del T-MEC, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que garantiza que cerca del 85% del comercio transfronterizo en ambas direcciones siga estando libre de aranceles.

Los tres países se encuentran inmersos en negociaciones relativas a la renovación de su alianza comercial y a los aranceles que busca imponer el presidente.