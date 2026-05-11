EN VIVO | El precio del petróleo se dispara mientras Irán amenaza con nuevos ataques tras rechazar Trump la última oferta de los ayatolás

Un F-35B Lighting II se dispone a despegar del USS Tripoli en el estrecho de Ormuz NAVCENT Public Affairs

Publicado por Israel Duro 11 de mayo, 2026

La espadas volvieron a ponerse en alto tras calificar Donald Trump como "totalmente inaceptable" la última oferta de Teherán para poner fin al conflicto. El presidente advirtió de que los ayatolás "no reirán mucho más" tras no incluir su programa nuclear como uno de los puntos de las negociaciones para alcanzar la paz.

Desde Teherán, se amenazó con nuevos ataques y advirtieron a Francia y Reino Unido de que serían objetivos sin continúan con el despliegue de barcos en el Golfo para garantizar el paso por el estrecho de Ormuz junto a EEUU. El domingo, varios de los vecinos de Irán denunciaron haber sido víctimas de ataques.

Por su parte, Benjamin Netanyahu advirtió de que "la guerra no ha terminado porque aún queda material nuclear - uranio enriquecido - que tiene que ser retirado de Irán". Además, Israel anunció que un soldado murió tras un ataque de Hezbulá con drones cerca de la frontera con Líbano.

Una situación que volvió a disparar los precios del crudo, con el Brent claramente por encima de los 100 dólares el barril (103,8), y el West Texas International (WTI), coqueteando peligrosamente con esa barrera (97,44).

Las horas corresponden al horario del Este (ET)

06:05 am El crudo se dispara ante el temor a una reescalada tras rechazar Trump la oferta iraní 11:55 11/05/2026 11:55 11/05/2026 Los precios del petróleo volvieron a subir de manera considerable tras rechazar Donald Trump la última propuesta iraní y el cruce de amenazas de nuevos ataques.

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​El barril de Brent se consolidaba por encima de la barrera de los 100 dólares, alcanzando los 103,8 dólares al inicio de la jornada bursátil europea, mientras que el WTI rondaba esa línea tras subir hasta los 97,8 dólares.

05:08 am Irán reclamó en su oferta "el fin de la guerra", "el levantamiento del bloqueo", la "liberación de los activos" retenidos como sanción y amenazó con nuevos ataques a barcos de EEUU 11:48 11/05/2026 11:48 11/05/2026 El portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, afirmó este lunes que su país ha pedido "el fin de la guerra en la región", el levantamiento del bloqueo naval estadounidense y la "liberación de los activos pertenecientes al pueblo iraní".



Además, el documento advertía de que Teherán no aceptará condiciones que impliquen una rendición y subrayó que responderá de manera “fuerte y decisiva” a cualquier nuevo ataque estadounidense contra embarcaciones o intereses iraníes en la región.

04:56 am Trump asegura que sólo necesitaría "dos semanas" para atacar cada uno de los objetivos restantes en Irán si se reanudaran las hostilidades 11:46 11/05/2026 11:46 11/05/2026 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista emitida el domingo que solo necesitaría dos semanas para atacar "cada uno de los objetivos" restantes en Irán, y añadió que la república islámica ya está derrotada "militarmente".



En declaraciones a la periodista independiente Sharyl Attkisson — grabadas la semana pasada— el mandatario volvió a calificar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de "tigre de papel" y acusó a los aliados de Washington de no haberle prestado asistencia en la campaña contra Teherán: "No estuvieron allí para ayudar".

04:35 am Netanyahu: "La guerra no ha terminado" 11:45 11/05/2026 11:45 11/05/2026 El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó en una entrevista que el uranio enriquecido de Irán debe ser "retirado" antes de que se pueda dar por terminada la guerra de Estados Unidos e Israel contra la república islámica.



"No ha terminado, porque aún queda material nuclear - uranio enriquecido - que tiene que ser retirado de Irán", dijo.

04:18 am Irán ahorcó a un "estudiante de élite" acusado de espiar para EEUU y el Mosad 11:45 11/05/2026 11:45 11/05/2026 Irán anunció haber ejecutado a un hombre sospechoso de espionaje para los servicios secretos israelíes y estadounidenses, la última de una serie de ejecuciones desde el inicio de la guerra desencadenada por Israel y Estados Unidos.



Erfan Shakourzadeh "fue ahorcado por colaborar con los servicios de inteligencia de Estados Unidos y el Mosad", escribió Mizan, el órgano de prensa del poder judicial.

03:56 am Un soldado israelí "cayó en combate" cerca de la frontera con Líbano 11:36 11/05/2026 11:36 11/05/2026 Un soldado israelí murió el domingo cerca de la frontera con Líbano, donde los enfrentamientos continúan con el grupo terrorista proiraní Hezbolá a pesar de un alto el fuego, anunció el lunes el ejército israelí.



El suboficial Alexander Glovanyov, de 47 años, "cayó en combate", precisó.

03:02 am Francia y Reino Unido convocan a 40 países para hablar de una misión que asegure el estrecho de Ormuz 11:34 11/05/2026 11:34 11/05/2026 Francia y el Reino Unido anunciaron que sus ministros de Defensa copresidirán el martes una reunión con sus homólogos de unos 40 países dispuestos a contribuir a una misión para asegurar el estrecho de Ormuz.



Irán reaccionó advirtiendo que habrá una "respuesta decisiva e inmediata" de su ejército en caso de despliegue en el estrecho de Ormuz.

02:33 am Trump presionará a Xi sobre Irán en su reunión de esta semana 11:33 11/05/2026 11:33 11/05/2026 El presidente Donald Trump presionará a su homólogo chino, Xi Jinping, sobre Irán, cuando visite Pekín, dijo un alto funcionario estadounidense.