Los Washington Wizards se quedan con la primera elección del Draft de la NBA 2026

Cooper Flagg, número uno del Draft de la NBA 2025 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 11 de mayo, 2026

Los Washington Wizards ganaron el sorteo del Draft de la NBA 2026 y elegirán al jugador que será el nuevo número uno de uno de los eventos más importantes de cada temporada de la mejor liga de baloncesto del mundo.

El año pasado, el número uno del Draft de la NBA fue Cooper Flagg, elegido por los Dallas Mavericks.

La última vez que se quedaron con la primera selección fue en 2010, cuando convirtieron a John Wall en el número uno del Draft de la NBA de aquel año.

Por su parte, los Utah Jazz serán los siguientes en escoger a un jugador, mientras que los Memphis Grizzlies y los Chicago Bulls lograron la tercera y la cuarta selección, respectivamente.

El Draft de la NBA 2026 se celebrará en el Barclays Center (Nueva York) el 23 y 24 de junio.