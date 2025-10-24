Daños colaterales: la guerra partidista por el cierre de Gobierno deja a los trabajadores federales y militares sin pago

Publicado por Israel Duro 24 de octubre, 2025

El segundo cierre de Gobierno más largo de la historia se ha convertido en una guerra de trincheras entre ambos partidos en la que los ciudadanos y, sobre todo los empleados federales, son daños colaterales o rehenes. Aunque la mayoría de los ciudadanos ya tiene claro que son los demócratas los que insisten en bloquear por puro interés político la financiación de la financiación, los republicanos tampoco están dispuestos a dar su brazo a torcer.

Durante el jueves, tres proyectos para poder pagar a los trabajadores federales y a los militares acabaron en nada al tumbar el grupo contrario la propuesta del otro partido. Así, los demócratas dijeron no por 54-45 a la Shutdown Fairness Act of 2025 del republicano Ron Johnson, que buscaba retribuir a los miembros del servicio, así como a los empleados que cada jefe de agencia determinara que están "exentos" del cierre o "realizan trabajos de emergencia".

Una propuesta republicana para pagar a los trabajadores que desempeñan su servicio

Según explicó el líder de la Mayoría republicana en el Congreso, John Thune, la proposición incluía "a más de 300 empleados del Congreso, incluida la Policía del Capitolio, que trabajaron durante la noche del martes al miércoles por la mañana para mantener abierto el hemiciclo del Senado mientras el senador demócrata Jeff Merkley hablaba durante 22 horas y 37 minutos en protesta contra el presidente Trump".

El proyecto de ley de Johnson también habría garantizaba que los trabajadores federales que están desempeñando sus labores durante el cierre: "Los controladores de tráfico aéreo, los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte, los guardaparques, las fuerzas del orden federales, los funcionarios de Inmigración y Aduanas y los agentes de la Patrulla Fronteriza", según Thune.

"No le daremos a Trump una licencia para jugar a la política con el sustento de las personas"

Sin embargo, el líder de la minoría demócrata en la Cámara Alta, Chuck Schumer, consideró que era otra "artimaña" de los conservadores para dar a Russell Vought, director de presupuesto de la Casa Blanca, la autoridad para elegir qué departamentos y agencias federales reabrir y cuáles mantener cerrados.

"No es más que otra herramienta para que Trump perjudique a los trabajadores federales y a las familias estadounidenses y para mantener este cierre todo el tiempo que quiera. No le daremos a Donald Trump una licencia para jugar a la política con el sustento de las personas. Por eso nos oponemos a esto".

Propuestas demócratas para pagar y prohibir los despidos masivos de Trump

El propio Johnson bloqueó sendas propuestas similares introducidas por los senadores demócratas Chris Van Hollen y Gary Peters. La de Van Hollen contemplaba el pago a a todos los trabajadores federales, militares y contratistas federales durante el cierre del Gobierno de 2025, además de incluir cláusulas para impedir a la Administración Trump realizar despidos masivos de trabajadores federales durante el cierre.

Por su parte, la de Peters buscaba que todos los miembros del servicio militar, empleados federales y contratistas pudieran percibir los pagos no cobrados hasta ahora por el cierre. El texto no contempla el pago a los trabajadores federales con posterioridad a la fecha de promulgación de la propuesta.

Johnson bloqueó propuestas similares de los dems pidiendo negociar su propio proyecto

Sin embargo, Johnson bloqueó ambas iniciativas apuntando que eran demasiado complejas para aprobarlas por unanimidad. Además, el senador conservador por Wisconsin subrayó que había muchos puntos en común entre el proyecto de Van Hollen y su propia Ley de Equidad en el Cierre.

Por ello, sugirió a Van Hollen apoyar la moción de procedimiento para permitir que el Senado proceda a tramitar su propio proyecto de ley, que así podría ser debatido y modificado - incluso aprobado - en el pleno del Senado, ya que no podía contarse con que ninguna de las dos medidas demócratas fuera aprobadas por unanimidad.