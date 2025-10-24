Trump compara a los cárteles con el ISIS durante una mesa redonda sobre la ofensiva contra el narcotráfico

Publicado por Sabrina Martin 23 de octubre, 2025

El presidente Donald Trump comparó este jueves a los cárteles de la droga con el ISIS, al calificarlos como “el ISIS del hemisferio occidental”, durante una mesa redonda en la Casa Blanca en la que analizó con altos funcionarios los resultados de lo que describió como “una operación arrolladora, sin precedentes e históricamente exitosa” contra las organizaciones criminales extranjeras que operan en Estados Unidos.

Durante el encuentro, Trump celebró el trabajo de los Grupos de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), creados el 20 de enero, en su primer día de regreso al cargo, mediante la orden ejecutiva “Protegiendo al Pueblo Estadounidense de la Invasión”. Dicha orden dispuso la creación de equipos conjuntos en cada estado para erradicar las redes de narcotráfico, pandillas violentas y trata de personas.

“Estamos aquí hoy para hablar sobre una operación arrolladora, sin precedentes e históricamente exitosa [...] para arrestar, enjuiciar y expulsar permanentemente de suelo estadounidense a miembros de cárteles de la droga extranjeros”, dijo Trump.

“Y las personas reunidas en esta mesa son quienes lo están haciendo.”

Miles de arrestos y decomisos históricos

De acuerdo con la información ofrecida, los grupos de trabajo entraron en plena operación a fines de agosto y ya han logrado más de 3.000 arrestos, incluidos integrantes de organizaciones como el cártel de Sinaloa, la MS-13 y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En total, las operaciones permitieron recuperar más de 2 millones de pastillas de fentanilo, 70 toneladas de otras drogas, 3 millones de dólares en efectivo y más de 1.000 armas ilegales. Trump aseguró que la cifra de detenciones continúa en aumento y que, desde enero, su Administración ha registrado más de 120.000 arrestos relacionados con crimen organizado e inmigración ilegal.

La portavoz Abigail Jackson destacó que “el pueblo estadounidense está más seguro hoy gracias a los HSTF, que apenas están comenzando”.

“Los cárteles son el ISIS del hemisferio occidental”

Durante la mesa redonda, el presidente comparó a las organizaciones criminales con grupos terroristas internacionales, describiéndolas como “una amenaza directa a la seguridad nacional”.

“Los cárteles son el ISIS del hemisferio occidental”, afirmó. “Además de su monstruosa violencia, como decapitar, quemar vivos a sus enemigos y, por cierto, quemar viva a inocentes, también mantienen vastos arsenales de armas y soldados, y utilizan la extorsión, el asesinato y el secuestro para ejercer control político y económico”.

La reunión se celebró mientras el ejército estadounidense ejecuta operaciones navales en el Caribe y el Pacífico oriental contra buques vinculados a organizaciones criminales, parte del esfuerzo más amplio de la Administración para desmantelar las redes transnacionales por la fuerza.