Trump compara a los cárteles con el ISIS durante una mesa redonda sobre la ofensiva contra el narcotráfico
El mandatario presidió un encuentro en la Casa Blanca junto a altos funcionarios y jefes policiales para analizar los resultados de la operación que calificó como “arrolladora e históricamente exitosa”
El presidente Donald Trump comparó este jueves a los cárteles de la droga con el ISIS, al calificarlos como “el ISIS del hemisferio occidental”, durante una mesa redonda en la Casa Blanca en la que analizó con altos funcionarios los resultados de lo que describió como “una operación arrolladora, sin precedentes e históricamente exitosa” contra las organizaciones criminales extranjeras que operan en Estados Unidos.
Durante el encuentro, Trump celebró el trabajo de los Grupos de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), creados el 20 de enero, en su primer día de regreso al cargo, mediante la orden ejecutiva “Protegiendo al Pueblo Estadounidense de la Invasión”. Dicha orden dispuso la creación de equipos conjuntos en cada estado para erradicar las redes de narcotráfico, pandillas violentas y trata de personas.
“Estamos aquí hoy para hablar sobre una operación arrolladora, sin precedentes e históricamente exitosa [...] para arrestar, enjuiciar y expulsar permanentemente de suelo estadounidense a miembros de cárteles de la droga extranjeros”, dijo Trump.
“Y las personas reunidas en esta mesa son quienes lo están haciendo.”
Miles de arrestos y decomisos históricos
De acuerdo con la información ofrecida, los grupos de trabajo entraron en plena operación a fines de agosto y ya han logrado más de 3.000 arrestos, incluidos integrantes de organizaciones como el cártel de Sinaloa, la MS-13 y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
En total, las operaciones permitieron recuperar más de 2 millones de pastillas de fentanilo, 70 toneladas de otras drogas, 3 millones de dólares en efectivo y más de 1.000 armas ilegales. Trump aseguró que la cifra de detenciones continúa en aumento y que, desde enero, su Administración ha registrado más de 120.000 arrestos relacionados con crimen organizado e inmigración ilegal.
La portavoz Abigail Jackson destacó que “el pueblo estadounidense está más seguro hoy gracias a los HSTF, que apenas están comenzando”.
“Los cárteles son el ISIS del hemisferio occidental”
Durante la mesa redonda, el presidente comparó a las organizaciones criminales con grupos terroristas internacionales, describiéndolas como “una amenaza directa a la seguridad nacional”.
“Los cárteles son el ISIS del hemisferio occidental”, afirmó. “Además de su monstruosa violencia, como decapitar, quemar vivos a sus enemigos y, por cierto, quemar viva a inocentes, también mantienen vastos arsenales de armas y soldados, y utilizan la extorsión, el asesinato y el secuestro para ejercer control político y económico”.
La reunión se celebró mientras el ejército estadounidense ejecuta operaciones navales en el Caribe y el Pacífico oriental contra buques vinculados a organizaciones criminales, parte del esfuerzo más amplio de la Administración para desmantelar las redes transnacionales por la fuerza.
Coordinación a nivel nacional
Entre los funcionarios que acompañaron al presidente en la mesa redonda estuvieron Stephen Miller (subjefe de gabinete y asesor de seguridad nacional), Pam Bondi (fiscal general), Kristi Noem (secretaria de Seguridad Nacional), Todd Blanche (fiscal general adjunto), Pete Hegseth (secretario de Guerra), Kash Patel (director del FBI) y Tulsi Gabbard (directora de Inteligencia Nacional).
La mesa redonda de este jueves consolidó ese mensaje: una estrategia nacional de seguridad enfocada en la acción directa, la cooperación interagencial y el cierre de las fronteras ante el crimen transnacional.
“Lo que heredamos fue una auténtica desgracia”, concluyó Trump destacando que su administración busca recuperar el control y reafirmar la posición de Estados Unidos frente al crimen organizado.