“Master ICE Tracker”: el nuevo plan de los demócratas para sabotear las operaciones contra la inmigración ilegal

Publicado por Luis Francisco Orozco 22 de octubre, 2025

Dos líderes demócratas anunciaron sus planes para lanzar oficialmente un sitio web que rastree todas las actividades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad de Los Ángeles, en lo que representa la última medida radical propuesta por varias de las figuras más importantes de la izquierda estadounidense para obstaculizar las operaciones de las agencias migratorias. Durante una conferencia de prensa junto a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, el representante demócrata Robert Garcia reveló este lunes que la nueva plataforma formaría parte de una investigación que lidera desde el Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes, y que esta incluirá el llamado 'Master ICE Tracker' (rastreador maestro de ICE)". De forma paralela, el senador demócrata de Connecticut, Richard Blumenthal, encabeza una investigación similar sobre ICE en el Senado, a través del Subcomité Permanente de Investigaciones.

“En el transcurso de las próximas semanas, el Comité de Supervisión lanzará en su sitio web un 'Master ICE Tracker', donde estaremos esencialmente rastreando cada instancia que podamos verificar y que la comunidad nos envíe. Ustedes podrán enviarnos información. Todo estará disponible en un solo lugar centralizado, y también podrán consultar esa información relacionada con Los Ángeles”, explicó Garcia.

El representante demócrata también alentó a los residentes a grabar los movimientos de ICE en el área de Los Ángeles y reportar la información al Comité de Supervisión mientras se prepara para lanzar el sitio web. El público podrá subir videos y otra información a la nueva plataforma, que se prevé esté disponible en las próximas semanas. “Si pueden hacerlo de forma segura, alentamos a que graben lo que está ocurriendo y comuniquen esa información a grupos locales, funcionarios electos u oficinas con las que puedan compartirla”, afirmó.

Letitia James propone la misma medida

Lejos de tratarse de los únicos demócratas en proponer esta medida, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció este miércoles que dicho estado lanzará también una página web para que los residentes puedan enviar videos y fotos de agentes de ICE operando en cada una de sus ciudades. Su anuncio se produjo luego de una redada de alto perfil de la agencia en Canal Street, ubicada en la ciudad de Nueva York.

“Estamos lanzando un portal para revisar la aplicación federal de leyes migratorias en Nueva York tras la redada de ICE en Canal Street de ayer. Los neoyorquinos que estuvieron presentes deben enviar videos o fotos, y revisaremos e investigaremos cualquier posible violación de la ley”, escribió James en un comunicado publicado en su cuenta oficial de X.