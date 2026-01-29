Encuesta: los votantes de Trump respaldan su agenda militar y apoyan posibles intervenciones en Irán y América Latina

Publicado por Luis Francisco Orozco 28 de enero, 2026

Una nueva encuesta publicada este jueves por el medio POLITICO reveló que la base MAGA del presidente Donald Trump, la cual se ha caracterizado por su rechazo a la participación de Estados Unidos en guerras en el exterior, ha adoptado el uso agresivo de la fuerza militar en el extranjero por parte de la administración republicana y apoyaría firmemente que se intensifique. La encuesta, realizada por Public First, muestra que el 65 % de los votantes de Trump respalda que Estados Unidos emprenda acciones militares contra al menos uno de varios posibles países objetivo, entre ellos Irán, Groenlandia, Cuba, Colombia, China y México.

El que más destaca entre todos es Irán, con cerca del 50 % de los votantes de Trump manifestándose partidarios de una intervención militar en ese país, siendo esta la cifra más alta entre todos los objetivos extranjeros. Ese porcentaje asciende al 61 % entre los encuestados que se describen a sí mismos como votantes “republicanos MAGA” de Trump.

Sin embargo, no todos los posibles objetivos de Trump resultan igual de atractivos para los votantes republicanos. El apoyo al uso de la fuerza contra Groenlandia —un territorio que Trump ha sugerido en ocasiones que podría ser adquirido por Estados Unidos incluso mediante el uso del poder militar— es considerablemente menor. Solo el 21 % de los votantes de Trump en 2024 y el 26 % de los votantes que se identifican como “republicanos MAGA” respaldaron esa idea.

Respaldo a posibles acciones militares en América Latina

Según lo mostrado por la encuesta, casi un tercio de los republicanos respalda acciones militares aún más cerca de casa, en un contexto en el que Trump ha buscado proyectar dominio en el hemisferio occidental. El 32 % de los votantes de Trump apoyó una intervención militar en México, mientras que el 30 % respaldó una acción militar en Colombia, con el 28 % asegurando que Estados Unidos debería intervenir militarmente en Cuba. Entre los votantes de Trump que se describen como “republicanos MAGA”, esos porcentajes son aún más altos.

Trump ha amenazado repetidamente con una intervención militar estadounidense en los tres países. En su lucha contra el flujo de narcóticos a través de la frontera sur, ha planteado la posibilidad de bombardear cárteles en México e incluso ha amenazado con un cambio de régimen para sacar del poder al presidente colombiano Gustavo Petro. Asimismo, el mandatario republicano ha impulsado un cambio de régimen en Cuba, evaluando diversas tácticas para derrocar al gobierno comunista del país, incluida la imposición de un bloqueo total a las importaciones de petróleo.

La encuesta también sugirió que, más allá de su base de seguidores leales, los estadounidenses siguen divididos respecto al enfoque de Trump en política exterior durante su primer año de regreso a la Casa Blanca. Algunos temen que su énfasis en la intervención en el hemisferio occidental se produzca a costa de asuntos internos urgentes. Aproximadamente el 44 % de los estadounidenses cree que Trump ha dedicado demasiado tiempo a los asuntos internacionales en lugar de a los desafíos domésticos.

Pero entre los votantes que lo respaldaron en las elecciones de 2024, el 59 % considera que ha dedicado la cantidad adecuada de tiempo a los temas internacionales, frente a solo un 26 % que expresa preocupación por ese enfoque en el exterior.