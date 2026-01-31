Publicado por Víctor Mendoza 31 de enero, 2026

La sangre fría de Elena Rybakina (Nº5 del ranking) en los momentos clave acabó por tumbar a la volcánica y favorita Aryna Sabalenka (Nº1) en la final del Abierto de Australia este sábado en Melbourne.

Rybakina, de 26 años, ganó su segundo título del Grand Slam al imponerse a Sabalenka por 6-4, 4-6 y 6-4, según AFP. La kazaja demostró ser la tenista más en forma en los últimos meses, luego de haberse llevado ya el Masters WTA (el torneo que reúne a las mejores tenistas de la temporada) a finales del año pasado.

Había ganado ya Wimbledon en 2022, pero desde entonces solo había disputado otra final de un Grand Slam, en 2023 en Melbourne, donde perdió precisamente ante Sabalenka.

Rybakina reacciona a tiempo

El primer set fue muy igualado y cayó del lado de la Rybakina al haber sabido aprovechar una de las dos ocasiones que tuvo para romper el servicio de su rival.

Fue en el primer juego del partido y con ello Rybakina metió más presión a Sabalenka, que tuvo dos bolas para igualar el partido en el octavo juego, pero la kazaja las salvó y mantuvo la ventaja para poner el primer parcial en su marcador.

La dinámica del partido pudo haber cambiado en el segundo juego del segundo set, cuando Sabalenka dispuso de otras tres bolas de quiebre que volvió a desperdiciar.

Rybakina parecía infalible y la igualdad se mantuvo en todo el segundo set, un escenario peligroso para Sabalenka, pero la bielorrusa logró al fin el break en el décimo juego y llevó el partido a la tercera y definitiva manga.

Rybakina acusó el golpe y se colocó 3-0 abajo en el tercer set, pero cuando parecía que Sabalenka estaba cerca del título, a la Nº1 mundial le aparecieron los fantasmas de finales como las de Australia y Roland Garros del año pasado.

Demostrando una gran fortaleza mental, la número 5 ATP ganó los siguientes cinco juegos, para tomar de nuevo la iniciativa y no dejar escapar el título.

Últimas ganadoras del Abierto de Australia

Estas son todas las vencedoras en el siglo XXI del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada de tenis:

2026 - Elena Rybakina (KAZ)

2025 - Madison Keys (USA)

2024 - Aryna Sabalenka (BLR)

2023 - Aryna Sabalenka (BLR)

2022 - Ashleigh Barty (AUS)

2021 - Naomi Osaka (JPN)

2020 - Sofia Kenin (USA)

2019 - Naomi Osaka (JPN)

2018 - Caroline Wozniacki (DEN)

2017 - Serena Williams (USA)

2016 - Angelique Kerber (GER)

2015 - Serena Williams (USA)

2014 - Li Na (CHN)

2013 - Victoria Azarenka (BLR)

2012 - Victoria Azarenka (BLR)

2011 - Kim Clijsters (BEL)

2010 - Serena Williams (USA)

2009 - Serena Williams (USA)

2008 - Maria Sharapova (RUS)

2007 - Serena Williams (USA)

2006 - Amelie Mauresmo (FRA)

2005 - Serena Williams (USA)

2004 - Justine Henin (BEL)

2003 - Serena Williams (USA)

2002 - Jennifer Capriati (USA)

2001 - Jennifer Capriati (USA)

2000 - Lindsay Davenport (USA)