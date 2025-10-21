Trump inicia la remodelación del Ala Este de la Casa Blanca para construir el salón de baile de $200 millones financiado por él y otros donantes

Comienza la remodelación del Ala Este de la Casa Blanca y la construcción del gran salón de baile financiado por el presidente Donald TrumpAFP

Publicado por Agustina Blanco 20 de octubre, 2025

Este lunes, la Casa Blanca comenzó la remodelación del Ala Este como parte de un proyecto liderado por el presidente Donald Trump para construir un salón de baile de $200 millones y 90.000 pies cuadrados.

En esa línea, el mandatario republicano anunció la noticia a través de Truth Social: “Me complace anunciar que se ha iniciado la construcción del nuevo, amplio y hermoso Salón de Baile de la Casa Blanca en los terrenos de la Casa Blanca”, escribió Trump. Y añadió que el Ala Este se está modernizando por completo como parte de este proceso, ¡y lucirá más hermosa que nunca cuando esté terminada!”.

De igual manera, recordó que la construcción no representa ningún costo para los contribuyentes estadounidenses.

La Administración Trump ya había anunciado previamente que el nuevo salón de baile, financiado por Trump y donantes privados, ocupará el espacio donde tradicionalmente han estado las oficinas de las primeras damas.

Este proyecto, según Trump, cumple un sueño de varios presidentes durante 150 años de crear un espacio para eventos que amplíe la capacidad de entretenimiento de la Casa Blanca, alineándose con el estilo de sus propiedades, como Mar-a-Lago.

¿Cómo será el gran salón de baile?



Las representaciones oficiales del proyecto muestran un espacio lujoso con candelabros de oro y cristal, columnas corintias doradas, un artesonado con incrustaciones de oro, lámparas de pie doradas y un suelo de mármol ajedrezado. Tres paredes de ventanas arqueadas ofrecerán vistas a los jardines sur de la Casa Blanca.

Según un comunicado de la Administración Republicana, el salón mantendrá “la temática y la herencia arquitectónica” neoclásica de la mansión ejecutiva y tendrá capacidad para 650 personas sentadas, superando ampliamente al East Room, el espacio para eventos más grande de la residencia presidencial actualmente.