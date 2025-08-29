Trump firma una orden ejecutiva con el objetivo de "mejorar y embellecer" los edificios federales con arquitectura clásica

Publicado por Agustina Blanco 29 de agosto, 2025

El presidente Donald Trump firmó el jueves una orden ejecutiva que busca implementar la arquitectura clásica como el estilo preferido para todos los edificios federales en Estados Unidos.

La medida busca "elevar y embellecer los espacios públicos" y generar un mayor respeto por parte del público, según detalla la hoja informativa de la Casa Blanca. Esta directiva representa un cambio significativo en las políticas arquitectónicas federales, que tradicionalmente han sido manejadas por agencias independientes sin intervención directa de la Casa Blanca.

La orden ejecutiva establece que, en el Distrito de Columbia, la arquitectura clásica (inspirada en estilos griegos y romanos, con elementos como columnas, frisos y proporciones armónicas) será la "arquitectura preferida" para las construcciones públicas federales. Solo en casos de "factores excepcionales" se permitirá desviarse de este estándar. De igual manera, la directiva apunta específicamente al rechazo de estilos modernos como el brutalismo, caracterizado por formas geométricas ásperas, hormigón expuesto y una estética minimalista que ha sido criticada por su frialdad y falta de calidez humana.

Además, señala que, desde la década de 1960, el Gobierno Federal ha reemplazado en gran medida los diseños tradicionales por estilos modernistas y brutalistas, los cuales han sido "a menudo impopulares entre los estadounidenses".

Según la hoja informativa, estos estilos no fomentan el orgullo cívico ni la admiración pública, en contraste con la arquitectura clásica, que se presenta como una forma atemporal.

El administrador de la Administración de Servicios Generales (GSA) será responsable de implementar esta política, mientras que el asistente del presidente para política interna deberá notificar cualquier desviación del estilo preferido, incluyendo el brutalismo, el deconstructivismo u otros enfoques modernistas.

Trump pone su estilo en la Casa Blanca

Durante su mandato, ha impulsado varias renovaciones en el complejo de la Casa Blanca para imponer su estilo personal, incluyendo la pavimentación del césped del Jardín de las Rosas y la instalación de sombrillas rayadas con amarillo que evocan el ambiente de Mar-a-Lago, su lujosa residencia en Florida. Además, regaló a la Casa Blanca la colocación de dos nuevos mástiles gigantes en el césped principal para ondear grandes banderas estadounidenses, simbolizando un toque patriótico.