George Santos agradece a Trump tras su liberación y se compromete a impulsar reformas penitenciarias

Publicado por Sabrina Martin 18 de octubre, 2025

El excongresista republicano George Santos reapareció públicamente este sábado con un extenso mensaje en X, donde afirmó que está listo para “comenzar un nuevo capítulo” en su vida tras la conmutación de su sentencia federal por parte del presidente Donald Trump. En esta declaración, Santos habló de fe, redención y una nueva misión personal: impulsar reformas en el sistema penitenciario.

“Recibí algo que nunca pensé que volvería a tener: una verdadera segunda oportunidad en la vida”, escribió. “Estoy lejos de ser perfecto. He cometido errores, he tropezado, pero nunca perdí la fe en Dios”, agregó.

Agradecimiento a Trump

Santos dedicó buena parte de su mensaje a agradecer personalmente a Donald Trump, a quien describió como “un gran líder (…) que cree en la misericordia”.

El excongresista reveló que habló por teléfono con el presidente horas antes de su publicación:

“Hoy temprano tuve el honor de hablar con él personalmente, una conversación que jamás olvidaré (…) El presidente Trump me recordó que en este país que tanto amamos, ningún error, ninguna adversidad ni ninguna caída en desgracia puede arrebatar la posibilidad de renovación”.

“No habrá venganza ni resentimiento”

En un tono conciliador, Santos afirmó que no buscará revancha política ni legal a pesar de las polémicas y ataques que rodearon su caso:

“No guardo rencor hacia nadie, ni siquiera hacia mis críticos (…) No habrá venganza. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en amargura o venganza”.

Enfoque para su nueva etapa

Santos adelantó que su prioridad tras recuperar la libertad será involucrarse en iniciativas de reforma penitenciaria y supervisión institucional. Aseguró que su experiencia en prisión le dejó lecciones difíciles y que ahora buscará defender la dignidad humana dentro del sistema federal.

“Nadie debería ser deshumanizado ni degradado”, dijo. “Mi objetivo ahora es convertir mi pasado en algo significativo, ayudar a construir un sistema de justicia que realmente crea en la rehabilitación y en las segundas oportunidades”, escribió.