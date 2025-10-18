Voz media US Voz.us
Trump conmuta la condena del exlegislador republicano George Santos y lo libera de prisión

Santos fue condenado por las autoridades a siete años de prisión, luego de declararse culpable de diferentes tipos de crímenes, tales como el robo agravado de identidad y el fraude electrónico.

George Santos, en una imagen de archivo.

George Santos, en una imagen de archivo.AFP

Publicado por
Luis Francisco Orozco

El presidente Donald Trump conmutó este viernes la sentencia del excongresista republicano de Nueva York, George Santos, pocos meses después de que este ingresara a prisión, en el que ha sido considerado uno de los casos más controvertidos que el país ha presenciado en los últimos años. “George ha estado en confinamiento solitario durante largos períodos de tiempo y, según todos los informes, ha sido terriblemente maltratado. Por lo tanto, acabo de firmar una conmutación que libera a George Santos de prisión, INMEDIATAMENTE. ¡Buena suerte, George, y que tengas una gran vida!”, escribió Trump en un comunicado publicado en su cuenta de Truth Social.

Santos fue condenado por las autoridades a siete años de prisión, luego de declararse culpable de diferentes tipos de crímenes, tales como el robo agravado de identidad y el fraude electrónico. El exlegislador republicano fue incluso expulsado del Congreso, luego de que una investigación revelara que había falsificado buena parte de su currículum, además de sus propios reportes de financiación de campaña.

Trump aseguró que había casos peores entre los demócratas

Asimismo, Trump explicó que había casos considerablemente peores que los de Santos dentro de las filas del Partido Demócrata, asegurando incluso que algunos habían hecho cosas más graves que las del exlegislador republicano. El mandatario citó el caso del senador demócrata por Connecticut, Richard Blumenthal, quien mintió sobre su historial militar.

Empecé a pensar en George cuando volvió a surgir el tema del senador demócrata Richard ‘Da Nang Dick’ Blumenthal. Como todos recuerdan, ‘Da Nang’ afirmó durante casi veinte años que era un orgulloso veterano de Vietnam, que había soportado lo peor de la guerra, viendo a los heridos y a los muertos mientras corría colina arriba y valle abajo, con la sangre corriéndole por la cara. Decía ser ‘un gran héroe’, algo que filtraba a cualquiera que quisiera escucharlo. ¡Y entonces sucedió! Resultó ser un COMPLETO Y TOTAL FRAUDE. Nunca fue a Vietnam, nunca vio Vietnam, nunca experimentó las batallas allí ni en ningún otro lugar. Su condición de héroe de guerra —e incluso su servicio mínimo en nuestras Fuerzas Armadas— fue totalmente INVENTADO. Esto es mucho peor que lo que hizo George Santos”, dijo Trump.

Santos le había pedido a Trump intervenir en su favor

En julio, Santos fue enviado a una prisión federal en Nueva Jersey, donde comenzó a cumplir una sentencia de 87 meses por los cargos que finalmente llevaron a su expulsión del Congreso en 2023.

Santos había solicitado la intervención de la administración Trump pocas horas después de recibir su condena, insistiendo en redes sociales y entrevistas en que la sentencia era excesiva y políticamente motivada. La congresista republicana Marjorie Taylor Greene también le pidió públicamente a la Casa Blanca conmutar su condena, argumentando en una carta enviada pocos días después de su encarcelamiento que el castigo representaba “una grave injusticia” y un caso de “extralimitación judicial”.

