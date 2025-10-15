Los demócratas en el Senado rechazan por octava vez el proyecto de ley para reabrir el Gobierno y el cierre avanza en su tercera semana

Publicado por Luis Francisco Orozco 15 de octubre, 2025

Los demócratas en el Senado rechazaron este martes por octava vez un proyecto de ley para reabrir el Gobierno, asegurando de esta forma que el cierre continúe por una tercera semana. Con un resultado final de 49-45, los senadores votaron sobre la resolución continua aprobada por la Cámara de Representantes, liderada por los republicanos, la cual habría financiado al Gobierno hasta finales de noviembre.

La votación se produjo mientras tanto demócratas como republicanos permanecen estancados en un punto muerto, sin que se vislumbre una posible solución en el corto plazo. Tal como ha venido sucediendo en las últimas dos semanas, tanto el independiente Angus King como la demócrata de Nevada Catherine Cortez Masto votaron junto con los republicanos a favor de la resolución. Si bien el demócrata John Fetterman también lo ha venido haciendo en todas las votaciones anteriores, el senador de Pensilvania no pudo estar presente este martes.

Palabras de Thune

Antes de la votación, citando un informe que mostraba que los demócratas estaban dispuestos a dejar que el cierre se prolongara durante varias semanas más, el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, señaló: “Supongo que los demócratas no estarán satisfechos hasta que las familias militares y los trabajadores del gobierno estén haciendo fila en los bancos de alimentos, recurriendo a prestamistas de día de pago o simplemente cargando artículos esenciales como leche y pan en sus tarjetas de crédito para pagarlos más tarde”.

Asimismo, el senador de Dakota del Sur añadió: “Pero bueno, aunque las familias militares y los trabajadores del gobierno puedan estar profundamente estresados, al menos la vida mejora cada día para los demócratas del Senado”, haciendo referencia a un comentario hecho la semana pasada por el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, sobre la supuesta ventaja política de los demócratas en medio del estancamiento.