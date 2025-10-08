Trump pide una investigación contra el senador demócrata Richard Blumenthal por falsear su servicio militar: "Hay congresistas en prisión por mentir sobre su pasado"

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 7 de octubre, 2025

El presidente Donald Trump volvió a la carga contra el senador Richard Blumenthal (D-Connecticut), quien reconoció en el pasado haber “falseado” su historial militar durante la guerra de Vietnam.

En una publicación en Truth Social, Trump retomó el viejo escándalo del legislador y lo hizo con su característico tono sarcástico, llamando al demócrata de 79 años “Sanctimonious Richard ‘Da Nang Dick’ Blumenthal”, en referencia a las historias que el propio senador relató durante años sobre su supuesto paso por Vietnam.

“Este tipo ni siquiera debería estar en el Senado. Debería investigarse y buscar justicia. Ahora mismo hay un congresista en prisión por mentir sobre su pasado durante una campaña. Bueno, esas mentiras no fueron nada comparadas con las de Richard ‘Da Nang Dick’ Blumenthal”, escribió el mandatario, recordando el caso del exlegislador republicano, George Santos, quien enfrenta una pena severa de siete años de cárcel por fraude y robo de identidad.

Santos fue expulsado del Congreso en 2023 tras conocerse que inventó gran parte de su currículum y engañó a donantes y votantes durante una campaña electoral que financió, en parte, cometiendo delitos federales. Según Trump, las mentiras de Blumenthal fueron mucho peores que los engaños de Santos.

El ataque del presidente contra el senador demócrata se produjo horas después de una acalorada audiencia en el Comité Judicial del Senado, donde la fiscal general Pam Bondi se enfrentó precisamente a Blumenthal.

El senador demócrata la interrogó sobre presuntas irregularidades en actividades de cabildeo de su antiguo bufete, Ballard Partners, en relación con la fusión de American Express Global Business Travel.

No obstante, Bondi respondió elevando el tono y devolviendo la acusación: “Senador Blumenthal, no puedo creer que me acuse de impropiedad cuando usted mintió sobre su servicio militar. Usted admitió que mintió para ser elegido senador de Estados Unidos”.

El episodio rápidamente se viralizó en redes sociales y motivó la reacción de Trump, quien aprovechó el momento para recordar el caso que en 2010 puso en entredicho la credibilidad del senador.

En ese momento, Blumenthal reconoció haberse “expresado mal” en varias ocasiones al afirmar que había servido en Vietnam, cuando en realidad formó parte de la Reserva del Cuerpo de Marines y nunca fue desplegado.