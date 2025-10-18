Triunfo de Marco Rubio: EEUU bloquea la tasa global sobre las emisiones del transporte marítimo que la ONU quería imponer y evita una “subida masiva de impuestos”

El secretario de Estado, Marco Rubio durante un discursoAFP

Ante las amenazas comerciales del presidente Donald Trump, y luego de que el secretario de Estado, Marco Rubio anticipara su negativa, Estados Unidos hizo descarrilar el primer impuesto global al carbono sobre el transporte marítimo, mientras una reunión marítima internacional se suspendió el viernes sin adoptar regulaciones.

La decisión pospone por un año la adopción de un marco para reducir las emisiones del sector, que representa cerca del 3% de las emisiones globales de CO₂ y mueve más del 80% del comercio mundial.

A principios de este año, en medio de una gran fanfarria, las mayores naciones marítimas del mundo acordaron las regulaciones durante una sesión caótica de la Organización Marítima Internacional (OMI) en abril, donde Estados Unidos abandonó la mesa a mitad de camino rechazando la propuesta.

Estas medidas, parte del "marco de cero emisiones netas" (NZF), hubieran impuesto una tasa a la contaminación por carbono para limpiar el transporte marítimo, estableciendo un cobro por cada tonelada métrica de dióxido de carbono emitida por los barcos por encima de límites permitidos.

Pero, tras una intensa presión de la Administración Trump junto con Arabia Saudita y otros países productores de petróleo, los delegados votaron para posponer la decisión un año, hasta octubre de 2026, y suspender la sesión.

Más de la mitad de los 176 Estados miembros —57 países a favor del aplazamiento, 49 en contra y 21 abstenciones— apoyaron la moción presentada por Arabia Saudita y Singapur.

Mientras que la Administración Trump amenazó con represalias como aranceles, restricciones de visados, gravámenes portuarios y sanciones a funcionarios de países que apoyaran el marco, especialmente a naciones en desarrollo vulnerables al clima.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó el aplazamiento como “otra gran victoria” para Trump. “Gracias a su liderazgo, Estados Unidos evitó una subida masiva de impuestos de la ONU a los consumidores estadounidenses, que habría financiado proyectos progresistas sobre el clima”, escribió Rubio en X. “Nuestro país seguirá liderando y priorizando a Estados Unidos”.

Thanks to his leadership, the United States prevented a massive UN tax hike on American consumers that would have funded progressive climate pet projects. Our country will continue to lead the way and put America FIRST. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 17, 2025

Trump instó a los países a votar "no", publicando el jueves en su plataforma de redes sociales Truth Social que "Estados Unidos no tolerará esta nueva estafa global de impuestos verdes al transporte marítimo".

La Casa Blanca expresó su "indignación" por la mera celebración de la votación y reiteró que no adheriría al impuesto "de ninguna manera, forma o figura".