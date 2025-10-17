Encuentro clave: Trump recibe a Zelenski tras retomar conversaciones con Putin

Publicado por Diane Hernández 17 de octubre, 2025

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski llegó este viernes a Washington con la intención de convencer a Donald Trump de suministrarle misiles de largo alcance Tomahawk, en un momento delicado en el que el mandatario estadounidense ha reanudado el diálogo con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Se trata del tercer viaje de Zelenski a la capital estadounidense desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero, tras una primera reunión tensa y una posterior reconciliación en agosto. Sin embargo, el líder republicano aún no ha definido una postura clara respecto a la guerra en Ucrania, que continúa tras más de tres años de invasión rusa.

Trump espera que la guerra Rusia-Ucrania termine sin la necesidad de los misiles Tomahawk

Trump sugirió que sería prematuro entregar misiles Tomahawk a Ucrania, y señaló mientras recibía a su par ucraniano, que esperaba asegurar la paz con Rusia primero.

"Con suerte, no los necesitarán. Con suerte, podremos terminar la guerra sin pensar en los Tomahawks", dijo el presidente a los periodistas mientras estaba sentado frente a Zelenski en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca.

Un viaje decisivo para Kiev

El mandatario ucraniano confiaba en que su visita sirviera para presionar a Moscú y reforzar el apoyo militar estadounidense, especialmente mediante la adquisición de misiles de crucero Tomahawk, capaces de alcanzar objetivos en el interior de Rusia con un alcance de hasta 1.600 kilómetros.

Antes de su reunión con Trump, Zelenski anunció que había mantenido encuentros con fabricantes de misiles Tomahawk y de sistemas de defensa Patriot. "Hablamos de posibles vías de cooperación para reforzar la defensa antiaérea de Ucrania y sus capacidades de largo alcance", afirmó el mandatario.

Zelenski aseguró además que la amenaza de los Tomahawk ya había tenido un impacto en el Kremlin.

Trump apuesta por la diplomacia con Putin

Pese a los esfuerzos ucranianos, Trump ha reiterado su intención de buscar un avance diplomático con Rusia, similar al acuerdo de alto el fuego en Gaza que negoció la semana pasada. El jueves, el presidente estadounidense anunció que se reunirá con Putin en Budapest dentro de dos semanas, tras lo que calificó como una "conversación muy productiva" con el líder ruso.

Según el Kremlin, ambos gobiernos ya están preparando la cumbre, luego de lo que Moscú describió como una llamada "franca y de confianza” entre Trump y Putin. El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov aseguró que el mandatario ruso advirtió a su homólogo estadounidense que entregar misiles Tomahawk a Ucrania "perjudicaría las perspectivas de una resolución pacífica" del conflicto.

Trump reconoció que Putin "no reaccionó bien" cuando planteó esa posibilidad durante la llamada telefónica. También advirtió que Estados Unidos "no puede agotar sus reservas" de misiles Tomahawk.

Avances rusos y tensiones en el frente

Mientras tanto, Rusia reivindicó este viernes la conquista de tres pueblos en las regiones de Járkov y Dnipropetrovsk, en el este de Ucrania, zonas que Kiev había recuperado en 2022 tras una contraofensiva sorpresa.

La visita de Zelenski ocurre, por tanto, en un contexto de retrocesos militares y de incertidumbre diplomática. El presidente ucraniano expresó su esperanza de que el reciente éxito de Trump en Medio Oriente pueda trasladarse a la guerra en Europa del Este.

"Si pudo detener las bombas en Gaza, quizás pueda ayudar a detenerlas en Ucrania", declaró al llegar a Washington.