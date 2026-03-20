Glenn Beck, en Fierce Talks: “El islamismo es una amenaza para todas las religiones en la Tierra”

Publicado por Luis Francisco Orozco 20 de marzo, 2026

En su nuevo episodio de Fierce Talks, la periodista Karina Yapor entrevistó al comentarista político Glenn Beck sobre diversos temas, entre los cuales se incluyeron no solo todo lo relacionado a la guerra contra Irán sino también la amenaza del islamismo y el actual panorama político en los Estados Unidos.

“He estado observando al presidente muy de cerca durante muchos, muchos años; está tratando de cambiar por completo el sistema global tal como fue establecido en 1945 después de la guerra. Nos está empujando hacia una nueva era, por lo que todas las alianzas anteriores, todas esas cosas, las está presionando y rompiendo si es necesario, si ya no nos sirven. […] Creo que el islamismo, las partes más radicales y extremas del islam político, están aquí en Estados Unidos, en el Medio Oriente y en Europa. Y miren lo que le ha hecho al Medio Oriente, lo ha destruido. Y van en serio con un califato global. Y nosotros estamos aquí y lo desestimamos, pero es un cáncer. Hemos negado que hay un cáncer en el cuerpo desde 1979 y ahora está en todos nuestros órganos. Europa está cayendo y tal vez tenga una oportunidad de salir, pero tiene que apresurarse. […] El islamismo es una amenaza para todas las religiones en la Tierra; esto erradicará el cristianismo; estas son las cruzadas”, dijo Beck.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.