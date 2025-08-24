“Estados Unidos respeta su lucha”: Trump felicitó a Zelenski por el Día de la Independencia de Ucrania

Publicado por Luis Francisco Orozco 24 de agosto, 2025

El presidente Donald Trump felicitó este domingo al presidente de Ucrania Volodímir Zelenski por el Día de la Independencia de su país, en una carta en la que afirmó que Estados Unidos creía firmemente en el futuro de Ucrania y respetaba los sacrificios que su pueblo ha mostrado durante la invasión rusa.

“Estimado señor presidente: En nombre del pueblo estadounidense, le extiendo mis felicitaciones y los más cálidos deseos para usted y el valiente pueblo de Ucrania al celebrar 34 años de independencia. El pueblo de Ucrania tiene un espíritu irrompible, y el coraje de su país inspira a muchos. Al conmemorar este día tan importante, sepa que Estados Unidos respeta su lucha, honra sus sacrificios y cree en su futuro como nación independiente”, comentó Trump en su carta, la cual fue compartida por el líder ucraniano en una publicación en su cuenta de X.

“Ahora es el momento de poner fin a la matanza sin sentido. Estados Unidos respalda un acuerdo negociado que conduzca a una paz duradera y estable, que ponga fin al derramamiento de sangre y salvaguarde la soberanía y la dignidad de Ucrania. Dios bendiga a Ucrania”, escribió el presidente republicano al final de su carta.

Agradecimientos a Trump

En su cuenta de X, Zelenski agradeció a Trump por sus felicitaciones y expresó gratitud por el apoyo brindado por Estados Unidos durante su guerra de resistencia contra Rusia, la cual inició en febrero de 2022, cuando el Kremlin decidió penetrar las fronteras ucranianas. Si bien algunos servicios de inteligencia occidentales pronosticaban que Rusia se haría vencedora en pocos días o incluso semanas, lo cierto es que el conflicto armado entre ambos países ya tiene más de tres años, con la economía rusa viéndose duramente afectada por el excesivo gasto militar y las sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa.

“Apreciamos sus amables palabras hacia el pueblo ucraniano, y agradecemos a Estados Unidos por estar hombro con hombro con Ucrania en la defensa de lo más valioso: independencia, libertad y una paz garantizada. Creemos que trabajando juntos podemos poner fin a esta guerra y lograr una paz real para Ucrania”, escribió Zelenski en su publicación de X.