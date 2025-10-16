Marco Rubio adelanta que Estados Unidos votará en contra del impuesto global al carbono que la ONU quiere imponer

Publicado por Williams Perdomo 16 de octubre, 2025

El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que Estados Unidos votará en contra de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) apruebe el primer impuesto global al carbono. En un mensaje en X, Rubio sostuvo que la medida afectaría la economía de los estadounidenses.

“Esta semana, la ONU intenta aprobar el primer impuesto global al carbono, que aumentará los costos de la energía, los alimentos y los combustibles en todo el mundo. No permitiremos que la ONU grave a los ciudadanos y empresas estadounidenses”, dijo Rubio que citó un editorial sobre la propuesta de la ONU.

"En defensa de nuestra soberanía" En ese sentido, Rubio pidió a las demás naciones a unirse a la posición de Estados Unidos bajo el liderazgo del presidente Donald Trump: “Hacemos un llamado a otras naciones para que se unan a Estados Unidos en defensa de nuestros ciudadanos y nuestra soberanía”.

De acuerdo con la información, la Organización Marítima Internacional (OMI), organismo de la ONU con sede en Londres, planea conseguir en su reunión de esta semana la aprobación definitiva de su "marco de cero emisiones netas" para el transporte marítimo.

Según explicó The Wall Street Journal en su editorial, la medida establecería un cobro por cada tonelada métrica de dióxido de carbono que los barcos emitan por encima de determinados límites.

El diario precisó que dicho impuesto oscilaría entre 100 y 380 dólares por tonelada, según distintos criterios. Esto podría generar ingresos fiscales anuales estimados entre 10.000 y 12.000 millones de dólares.