Ohio intensifica su ofensiva contra el fraude en programas públicos con millones de dólares desviados de niños y contribuyentes

Publicado por Carlos Dominguez 4 de junio, 2026

Funcionarios federales y estatales de Ohio anunciaron este jueves una escalada en su lucha contra el fraude en programas públicos, revelando nuevas acusaciones, decomisos y acciones de cumplimiento dirigidas a esquemas que presuntamente robaron decenas de millones de dólares a los contribuyentes.

Durante una conferencia de prensa en Whitehall, las autoridades señalaron que están librando "una guerra contra el fraude" que van a ganar, advirtiendo a los sospechosos que los identificarán, arrestarán y encarcelarán.

Desmantelan un fraude millonario en programas para niños

Uno de los casos más destacados fue la Operación Playground Therapy, en la que investigadores federales desmantelaron un supuesto esquema de fraude en Medicaid relacionado con programas comunitarios para niños, que generó más de $75 millones en facturaciones impropias y llevó al decomiso de efectivo y vehículos de lujo. Nueve personas han sido acusadas en este caso.

Durante la rueda de prensa, el director de FBI, Kash Patel dijo: "Decenas de millones de dólares que debían destinarse a los niños fueron robados (presuntamente) por individuos que trabajaban en el Gobierno y en el sector privado, y que pensaron que podían estafar a los estadounidenses, a nuestro Tesoro y a nuestros niños, privándolos de los dólares ganados con esfuerzo que proporcionamos para apoyarlos en sus momentos de necesidad. Bueno… Los atraparon".

Otros esquemas mencionados incluyen fraudes por $30 millones en Medicaid, $1,4 millones en el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) durante la pandemia, y $15 millones a ancianos a través de un supuesto esquema de romance.

Nuevas medidas contra el fraude en programas públicos

El fiscal General de Ohio, Dave Yost, reafirmó su compromiso: "Estamos totalmente enfocados en obtener resultados". Entre las medidas anunciadas se incluyen la solicitud de fiscales especiales por parte del auditor estatal Keith Faber y un acuerdo del secretario de Estado Frank LaRose para compartir datos de registros corporativos con las autoridades federales.

Las autoridades también destacaron la cooperación entre niveles de Gobierno, incluyendo la creación de una sala específica para identificar proveedores de alto riesgo y la suspensión inmediata de 49 proveedores de Medicaid en Ohio.

Este esfuerzo forma parte de una estrategia más amplia para no solo perseguir a los defraudadores, sino también implementar salvaguardas que impidan futuras pérdidas y restauren la confianza de los ciudadanos en los programas públicos.