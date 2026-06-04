Franklin Camargo en Voz News: “Si Gavin Newsom nos ha parecido mal en California, Becerra sería aún más extremista”

Publicado por Luis Francisco Orozco 4 de junio, 2026

En el noticiero de Voz News, la periodista Wendy Cruz entrevistó al analista político Franklin Camargo para conocer su opinión sobre las recientes elecciones primarias en California y la forma en que los republicanos dieron la sorpresa en el que durante las últimas décadas ha sido probablemente más demócrata y de izquierdas del país.

“Cuando uno analiza las encuestas de California, más allá de los candidatos, uno encuentra que la mayoría de sus habitantes están descontentos con el camino que está tomando el estado. No aprueban la gestión ni en términos económicos ni de infraestructura, no están felices con cómo se está combatiendo el crimen y no están felices con respecto a los indigentes. […] California es el ejemplo perfecto de todo lo que podría pasar si los demócratas tuvieran el control absoluto. Actualmente ellos cuentan con la legislatura, la Corte Suprema, la gobernatura, una constitución que cambian a su placer y como les dé la gana, y aun así es un estado que tiene muchísimos problemas y que ni siquiera pueden contar votos”, dijo Camargo.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.